EdF ‍: Mbappé écrase Griezmann, c'est le jugement de Salomon

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’année 2023 se termine et l’heure est aux bilans, notamment pour ce qui est de savoir qui est le footballeur français de l’année entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Excellent sous les couleurs de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est sans conteste le meilleur joueur du championnat espagnol en ce moment. Une excellente nouvelle pour l’Equipe de France à quelques mois de l’Euro durant lequel Didier Deschamps compte sur le niveau individuel mais aussi sur la complicité de « Grizou » et de son capitaine Kylian Mbappé. A l’heure de faire les bilans de l’année 2023, il est d’ailleurs intéressant de connaitre les avis de chacun en ce qui concerne l’identité du footballeur français de l’année civile. Qui de « Kyks » ou de Griezmann mériterait ce titre honorifique ? Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, la question a été posée.

Bruno Salomon est catégorique. Pour le journaliste de France Bleu Paris, Kylian Mbappé a une longueur d’avance pour la simple et bonne raison que même lorsqu’il semble en-dessous de son niveau, le capitaine de l’Equipe de France survole les compétitions qu’il dispute et affole les statistiques comme personne. « Griezmann ou Mbappé qui est le footballeur français de l’année ? J’ai choisi Kylian Mbappé car il y a une chose impressionnante avec Mbappé c’est qu’à son échelle, c’est une année maussade pour lui en 2023 » a livré le journaliste dans l'Equipe de Greg avant de poursuivre au sujet du N°7 du Paris SG.

Bruno Salomon vote Mbappé contre Griezmann

« Et pourtant, quand le temps est maussade avec Mbappé, c’est 52 buts, c’est une influence grandissante dans le jeu du PSG, c’est porter l’Equipe de France à bout de bras, c’est porter un PSG malade la saison dernière à lui seul sur la deuxième partie de saison, c’est 18 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison… Bref, il n’inspire pas la joie de vivre, tu sens que ça va être le moment de se dire adieu mais il est là. Pour moi, quand tu me dis ‘footballeur français de l’année’, je ne vois pas qui peut le chatouiller, il est là dans le jeu, avec ses buts et avec ses passes donc pour moi c’est Kylian » a analysé Bruno Salomon, qui pense que l’aventure est proche entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain mais qui reconnait malgré tout la supériorité de « KM7 » face à Antoine Griezmann dans son duel à distance afin de savoir qui est le footballeur français de l’année 2023.