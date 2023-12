Ni OM, ni PSG, Griezmann révèle sa future destination

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Antoine Griezmann sort d'une année 2023 éblouissante en Liga, mais à son âge, il est évident qu'il faut désormais commencer à penser à l'avenir. Grizi a déjà fait son choix et l'assume.

Agé de 32 ans, Antoine Griezmann a encore deux ans et demi de contrat avec l’Atlético de Madrid. Et l’attaquant français ne cache pas qu’il vit sa meilleure vie actuellement sous le maillot de Colchoneros, son aller-retour au Barça ayant été totalement digéré. Et sur les pelouses de Liga, comme avec l’équipe de France, Griezmann sort d’une belle année 2023, puisqu’il a été le meilleur buteur (21 buts) et le meilleur passeur (16 passes décisives) de la Liga. De quoi lui valoir le trophée du meilleur joueur remis par le quotidien sportif AS. C’est dans le journal sportif espagnol que le champion du monde 2018 s’est confié, et a notamment parlé de son avenir. Alors qu’il ne lui manque plus qu’un but pour dépasser Luis Aragones dans l’histoire de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann sait que son prochain contrat risque d’être le dernier d’une belle carrière. Alors, au moment où des rumeurs l’envoient parfois à l’Olympique de Marseille, club qu’il apprécie, ou au Paris Saint-Germain, le buteur préfère être honnête.

Griezmann aux Etats-Unis, mais pas à Miami

Répondant à une question sur ce qu’il fera une fois son contrat avec l’Atlético de Madrid terminé en 2026, Antoine Griezmann a visiblement les idées très claires, souhaitant renouveler une dernière fois afin de finir sa carrière européenne à Madrid, avant d’aller découvrir un autre football. « Oui, c'est ce que j'ai dit. Je sais que le club y est favorable et peut faire un effort, on en parlera. Au-delà de l'Europe, ce que j'aimerais plus tard, c'est jouer en Major League Soccer, je l'ai toujours reconnu. Mais l'Atlético sera presque à 100% mon dernier club en Europe. C'est là que je veux être, là où je me vois le plus heureux et comme chez moi », a confié Antoine Griezmann, fermant ainsi définitivement la porte à un transfert vers un autre club européen. Autre certitude, le joueur français n'ira pas rejoindre l'Inter Miami si Lionel Messi évolue toujours là-bas. Personne n'a oublié la manière dont la star argentine avait accueilli Griezmann lorsque ce dernier a signé au Barça, et il est clair que l'attaquant tricolore ne voudra pas se coltiner une deuxième fois la Pulga.