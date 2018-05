EdF : Leboeuf demande le vrai Griezmann au Mondial

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Précis, technique, agressif et efficace, Antoine Griezmann a effectué une véritable démonstration face à l’OM, ce mercredi en finale de l’Europa League. Mieux que cela, en l’absence de Diego Simeone, qui était en tribunes, l’attaquant français a pris la parole comme rarement pour replacer ses coéquipiers, mais a aussi eu l’initiative du changement permettant à la légende du club Fernando Torres d’entrer en jeu en fin de match à sa place. Une attitude qui a beaucoup séduit Frank Leboeuf, qui rêve de voir le même Griezmann chez les Bleus au Mondial, alors que l’attaquant madrilène n’a pas toujours voulu assumer ce rôle de leader.

« Il est bon au bon moment, hier il éclabousse la rencontre de sa sobriété dans le jeu, de son efficacité technique. Il a été présent, avec beaucoup d’empathie envers Dimitri Payet lors de sa blessure, j’ai trouvé extraordinaire de le voir montrer beaucoup d’élans, et ça c’est un vrai leader. Lui qui a défini qu’il ne voulait pas l’être, je pense qu’il va falloir qu’il le soit parce que c’est un très grand joueur et qu’on a besoin de lui », a expliqué le champion du monde 1998 sur RMC. Une demande qui sera certainement faite réitérée par Didier Deschamps, alors qu’il a parfois été reproché aux Bleus de manquer d’un véritable patron à la fois sur le terrain et en dehors ces derniers mois.