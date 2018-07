EdF : Le doublé Mondial-Euro, Courbis n'y croit pas

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Foot Mondial.

Après avoir été finalistes de l’Euro 2016, les Bleus ont remporté le Mondial en 2018. De quoi considérer l’Equipe de France comme une des équipes les plus redoutables au monde ? Certainement. Néanmoins, Rolland Courbis refuse de s’enflammer. Et sur RMC Sport, l’ancien entraîneur de Montpellier a même confié qu’il ne fallait pas s’emballer en croyant que l’équipe de Didier Deschamps allait « dominer le monde » dans les prochaines années. « Sur un match, beaucoup d’équipes sont capables de nous battre » estime Coach Courbis.

« On ne peut pas dire qu’on est rentré dans une ère où les Bleus vont dominer le foot mondial. Un Euro, c’est quand même compliqué. Il y a l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre, le Portugal. Il y a beaucoup de nations capables de te battre sur un match. On est devenus une équipe une des bonnes équipes, une équipe redoutée avec des joueurs redoutables, un sélectionneur, Didier Deschamps, qui connaît son boulot et choisit les options qui fonctionnent. Dire qu’on va être meilleur que les Allemands et que les Anglais, oui. Mais si les Espagnols ont été éliminés, ça s’est joué à pas à grand-chose et la qualification des Bleus contre la Belgique ça a tenu à pas grand-chose » a calmé Rolland Courbis, heureux mais qui se refuse à tomber dans une euphorie démesurée après le sacre des Bleus. Malgré cela, l’Equipe de France sera logiquement la grande favorite pour le prochain championnat d’Europe…