EdF : La polémique Benzema, Olivier Giroud enrage !

Cet hiver, la Coupe du monde de l’Equipe de France a été perturbée par la polémique Karim Benzema, contraint de quitter le Qatar avant le premier match de la phase de groupes contre l’Australie. La mise au point d'Olivier Giroud est limpide.

Victime d’une blessure musculaire, Karim Benzema aurait pu revenir pour les quarts ou les demi-finales de la Coupe du monde. C'est ce que laisse entendre le joueur, et affirme son entourage. Le staff médical de l’Equipe de France ainsi que Didier Deschamps en ont finalement décidé autrement. En pleine nuit, le Ballon d’Or 2022 a quitté le camp de base des Bleus, sans même avoir l’occasion de dire au revoir à ses coéquipiers. Le sélectionneur national a livré sa version des faits, indiquant notamment que Karim Benzema n'avait pas été obligé de partir en pleine nuit.

Une version démentie par l’attaquant du Real Madrid à travers plusieurs messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Ce forfait a en tout cas fait les affaires d’Olivier Giroud, propulsé titulaire pour ce Mondial. Mais dans une interview accordée à L’Equipe, l’avant-centre de l’AC Milan a fait savoir qu’il avait été très déçu du forfait de Karim Benzema. L’occasion pour l’ancien buteur de Chelsea de démentir les informations selon lesquelles le départ du Ballon d’Or avait libéré certains joueurs et avaient contribué à améliorer l’ambiance au sein de l’Equipe de France.

Giroud éteint la polémique Benzema

« Quand certaines choses me reviennent aux oreilles, que j’entends que certains d’entre nous auraient été soulagés de le voir partir, c’est complètement absurde ! On était désolés pour lui. Je le lui ai fait savoir personnellement. C’est évident qu’on perdait une arme importante. On était déçu pour lui, pour nous » explique Olivier Giroud dans les colonnes du quotidien national avant de conclure. « Il a fallu se remettre dedans, moi le premier. Je rebascule tout de suite dans le costume. Ce n’était pas évident, non plus. Mais c’est ma force de me remettre vite dans le bain contre l’Australie (4-1, le 22 novembre). Peu importe le rôle qu’on veut me donner, je suis là » détaille l’attaquant de l’AC Milan, qui pourrait potentiellement retrouver Karim Benzema en finale de la Ligue des Champions en cas de confrontation entre le club lombard et le Real Madrid. Même s'ils ont souvent été présentés comme des ennemis, les deux attaquants n'ont jamais publiquement craché l'un sur l'autre, en dehors de la vanne de KB9 sur le Karting et la F1.