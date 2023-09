Cherki ‍: Deschamps et Henry en mission contre l’Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’excellentes prestations en Equipe de France Espoirs ces derniers mois, Rayan Cherki souffle encore le chaud et le froid avec l’OL. Mais le talentueux n°10 des Gones est appelé à découvrir à terme les Bleus.

Encore très loin de l’Equipe de France, Rayan Cherki est néanmoins un joueur très convoité sur lequel Didier Deschamps a un œil. Comme ce fut le cas pour Aymeric Laporte, Nabil Fekir et bien d’autres joueurs par le passé, le sélectionneur des Bleus doit gérer la bi-nationalité de certains joueurs et se projeter pour savoir si les joueurs concernés pourraient aider l’Equipe de France à l’avenir. Ces derniers jours, Amine Gouiri a par exemple officialisé son choix de représenter l’Algérie plutôt que la France, une décision similaire à celle prise quelques mois plus tôt par Houssem Aouar qui avait pourtant porté le maillot des Bleus en match amical.

19' 𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 DE CHERKI !! ⚽️



Magnifique feinte de corps avant de conclure 😍#FRAUKR | #EuroEspoirs pic.twitter.com/GcACLNaKkj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 2, 2023

Dans les semaines à venir, c’est le cas de Rayan Cherki qui risque de faire débat. Et pour cause, à en croire les informations de l’insider algérien Arobase Dzair, le cas Rayan Cherki est discuté en très haut lieu au sein de l’Equipe de France. Et dans ce dossier, la menace des Fennecs obligerait Didier Deschamps à agir en coulisses. « Rayan Cherki est promis à l'équipe de France, en cas de bonnes prestations lors des prochains JO2024. Le Lyonnais aurait tapé dans l'œil de Didier Deschamps et des différents membres du staff des Bleus » indique l’insider, qui va plus loin.

L'Equipe de France veut sécuriser Rayan Cherki

« Thierry Henry l'encouragerait dans ce choix et lui demande de se consacrer un temps de réflexion. Son entourage, plus particulièrement sa maman, pencheraient pour qu'il opte pour l'Algérie. Le dossier de l'Algérie n'est pas clos, même s'il est certain que ce n'est pas d'actualité à l'instant T. Le joueur subit des pressions de la FFF, de son agent et de son club. Petite précision (…) il n'y a aucune promesse verbale ! C'est une façon de parler dans le sens où on sait que Cherki est une solution d'avenir très précieuse aux yeux de la FFF et qu'un bon tournoi ne pourrait que le rapprocher encore plus d'eux. Le choix final lui reviendra » indique l’insider. Autrement dit, la FFF et Didier Deschamps n’ont fait aucune promesse ni chantage à Rayan Cherki. Mais avec l’aide précieuse de Thierry Henry, tout le monde a fait comprendre en interne au milieu offensif de l’OL que s’il brillait avec les Espoirs et notamment lors des JO, la porte de l’Equipe de France A pourrait s’ouvrir. De quoi faire hésiter le principal intéressé au moment de trancher entre la sélection tricolore et l’Algérie.