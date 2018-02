EdF : Kingsley Coman opéré, sa participation au Mondial menacée !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pour un coup dur c'est un coup dur. En effet, ce lundi soir, L'Equipe annonce que Kingsley Coman, l'international tricolore du Bayern Munich, blessé samedi en toute fin de match contre Berlin mais qui a fini la rencontre tant bien que mal, souffre finalement d'une rupture partielle des ligaments d'une cheville. L'ancien joueur du Paris SG a été opéré ce lundi en fin d'après-midi suite à ce problème majeur, et il se sera éloigné des terrains pendant au moins deux mois. C'est forcément une très mauvaise nouvelle pour Kingsley Coman, lequel semblait devoir participer au Mondial avec la France, Didier Deschamps appréciant énormément le joueur du Bayern Munich.

C'est donc une course contre la montre qui débute pour Kingsley Coman, dont le retour devrait intervenir au début du mois de mai, avant que le sélectionneur national ne communique sa liste pour le Mondial en Russie. Ce qui est déjà certain c'est que le joueur bavarois manquera le rassemblent de mars et les deux matches amicaux que jouera l'équipe de France contre la Colombie et en Russie. Et forcément cela pourrait peser dans le choix final de Didier Deschamps.