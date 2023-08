EdF ‍: Hervé Renard hurle dans ses oreilles, elle n'en peut plus

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

L'équipe de France va affronter le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une qualification grandement acquise grâce à la victoire contre le Brésil (2-1). Un succès où Hervé Renard s'était distingué par un discours particulièrement virulent, dont lui seul a le secret. Visiblement, les causeries du coach français ne plaisent pas à tout le monde.

Habitué aux discours épiques, Hervé Renard n'a pas changé sa méthode avec l'équipe de France et s'est fendu d'une causerie très électrique avant le choc France-Brésil, remportée deux buts à un par les Bleues. Si l'attitude d'Hervé Renard est souvent soulignée en positif pour sa capacité à motiver tout un groupe, l'ancien sélectionneur de l'Arabie saoudite se laisse parfois trop emporter pendant les matchs, voire même parfois avant. Toutefois, le comportement du technicien de 54 ans ne plaît pas à tout le monde, notamment concernant son ton et ses mots employés avant un match. Melissa Plaza, une ancienne joueuse professionnelle, passée par l'OL ou Montpellier, a dénoncé le comportement de l'entraîneur de l'équipe de France qu'elle juge abusif et parfois inutile.

Je vous invite à transposer, outre le discours, le ton dans un autre contexte. Devant une classe, en entreprise.. et voyez si ça marche, voyez si les gens vous suivent. https://t.co/fFZcwe7m8h — Mélissa Plaza (@melissa_plaza) July 31, 2023

« C’est un discours dans lequel le gars passe son temps à hurler, le ton est tellement fort que l’oreille sature et ça rend le discours plus creux qu’il ne l’est déjà. Donc ça n’a plus aucun effet. On voit ça beaucoup dans le football, malheureusement. C’est ce que je déplore un peu. Quand on regarde les commentaires sur Twitter, tout le monde trouve ça cool de se faire hurler dessus pendant une demi-heure. Mais s’il est en capacité de faire ça devant les caméras, il faut imaginer ce qu’il est capable de faire quand la caméra n’est pas là. Les gens ne se rendent pas compte de ces attitudes virilistes, cette gestuelle » a déploré l'ancienne internationale française (2 sélections) dans un entretien avec SoFoot pour évoquer le comportement parfois trop virulent d'Hervé Renard à l'encontre de ses joueuses. Melissa Plaza a également critiqué l'attitude du double vainqueur de la CAN envers les arbitres. « Il passe son temps à taper du poing dans sa main, à avoir des gestes extrêmement brusques. Ces gestes-là, c’est quelque chose qu’on retrouve quand on le voit à la fin du match s’adresser aux arbitres de manière extrêmement choquante, presque à les menacer » a confié l'ancienne milieu de terrain qui ne valide vraisemblablement pas la méthode et le comportement de Hervé Renard.