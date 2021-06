EdF : Mbappé trainé dans la boue, Riolo scandalisé

Dans : Equipe de France.

Lundi soir, Kylian Mbappé a conclu son Euro de manière cauchemardesque en manquant son tir au but lors du match entre la France et la Suisse.

Malgré une activité indéniable, Kylian Mbappé a manqué son Euro. Muet, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas inscrit le moindre but. Pire, il a manqué le cinquième penalty de la France face à la Suisse lors de la séance de tirs au but en huitième de finale, entérinant l’élimination des Bleus. Une soirée en enfer pour le prodige du Paris Saint-Germain, cible de nombreuses critiques depuis lundi soir. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a volé au secours de Kylian Mbappé. Si l’éditorialiste reconnaît volontiers les mauvaises performances de l’ancien Monégasque, il estime qu'il est profondément injuste de s’acharner de la sorte sur celui qui a porté la France sur ses épaules lors de la Coupe du monde 2018 avec ses accélérations folles et ses buts décisifs.

« Critiquer Mbappé, c'est injuste. Le peloton d'exécution sur Mbappé, c'est une absurdité. A la Coupe du monde, il a été un joueur clé. Sur ce match contre la Suisse, Griezmann a été remplacé dans un changement hallucinant de Deschamps. Pogba n'a pas été bon en première période. La défense n'a pas été bonne. Ce n'était pas le Kanté habituel. Ne tomber que sur Mbappé, c'est injuste. Mais cela ne nous empêchera pas de dire que la gestion de son ego n'a pas été bonne » a lancé Daniel Riolo, pour qui il est trop facile de résumer l’élimination de la France à l’absence de but de Kylian Mbappé. Des propos qui donneront du baume au cœur à Kylian Mbappé, qui est tombé de très haut lundi soir en manquant son penalty face à Yann Sommer et qui s’est immédiatement excusé auprès des supporters de l’Equipe de France sur les réseaux sociaux.