EdF : Hervé Renard est rusé, il joue sur les deux tableaux

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Hervé Renard est le candidat numéro 1 pour diriger l'équipe de France féminine à la prochaine Coupe du monde. Mais le timing est très serré pour l'entraineur français, qui pourrait devoir attendre la fin du mois pour avoir le feu vert de l'Arabie Saoudite.

Une vidéo mise en ligne par la fédération saoudienne le confirme ce mardi, Hervé Renard n’est pas en France et il prépare avec sa sélection les prochains matchs face au Vénézuela et à la Bolivie. L’entraineur français n’a pas spécialement montré de désintérêt, et garde ses joueurs saoudiens sous pression comme il sait le faire. Toutefois, dans le même temps, plusieurs sources indiquent qu’il travaille d’arrache-pied pour faciliter son arrivée avec l’équipe de France. Et tout ça dans un calendrier particulièrement serré, mais qui ne fait pas peur à l’ancien coach de la Zambie, ou du FC Sochaux. En effet, le dernier match de l’Arabie Saoudite pendant cette trêve internationale se déroulera le 28 mars. Et la FFF a prévu d’annoncer la liste des joueuses pour les matchs amicaux du mois d’avril le 30 mars prochain. Hervé Renard espère bien être capable de diriger son dernier match amical avec sa sélection, tout en étant sur le pied pour basculer avec les Bleues dès que le feu vert sera donné à Riyad.

Hervé Renard, le seul choix de la FFF ?

Saudi Arabia coach Herve Renard is in line to take over the France women's team, sources have told ESPN 🇫🇷https://t.co/3VfrTVLuOS — ESPN FC (@ESPNFC) March 21, 2023

Une course contre la montre qui sera rendue possible si tout le monde tire dans le même sens, mais les avancées se sont déjà connaitre. RMC affirme ainsi qu’Eric Blahic a accepté d’être l’adjoint de Renard pour les prochains mois et ses conseils, sa connaissance du football féminin et des joueuses, seront certainement précieux pour l’ancien vainqueur de la CAN avec deux pays différents. Néanmoins, le timing de la fédération, qui avait annoncé vouloir trouver un sélectionneur un peu plus d’une semaine après le limogeage de Corinne Diacre, ne sera pas respecté. Nul doute que ce contre temps devrait être rapidement oublié, surtout que le profil d’Hervé Renard, et son leadership, provoquent déjà une assez impressionnante unanimité chez les Tricolores. Et de toute façon, la FFF n'a quasiment plus le choix, ESPN ayant précisé que le "sorcier blanc" était désormais seul en lice pour occuper le poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine.