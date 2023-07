EdF ‍: Hervé Renard alerte les Françaises sur ce piège

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

À deux semaines du début de la Coupe du monde féminine, l'équipe de France se prépare à affronter l'Irlande ce jeudi soir (21h sur W9), son avant-dernier match dans sa préparation. Hervé Renard a prévenu ses joueuses sur l'importance de ne pas prendre cette rencontre à la légère.

Le 20 juillet, la neuvième édition de la Coupe du monde féminine va débuter, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Afin de préparer au mieux ce Mondial, Hervé Renard et son staff sont très attentifs aux matchs de préparation. Le premier sera ce jeudi 6 juillet au Tallaght Stadium de Dublin à 21h contre l'Irlande. Un match abordable sur le papier puisque l'équipe de France a remporté neuf de ses dix dernières rencontres contre les Girls in Green. Pourtant, le sélectionneur des Bleues souhaite voir un bon visage de ses joueuses contre l'Irlande et met un point d'honneur à respecter l'adversaire, peu importe son niveau intrinsèque ou son classement FIFA, afin d'éviter une mauvaise surprise.

Hervé Renard prévient ses joueuses, il n'est pas là pour rigoler

« Quand on ne respecte pas l’adversaire, le football peut parfois être terrible. Vous pensez que vous n’avez pas à courir, seulement à entrer sur le terrain, mais ce n’est pas suffisant. Vous devez toujours combattre et évoluer à votre meilleur niveau pour l’emporter. On devra être sérieux, jouer notre football, ne pas avoir peur de quoi que ce soit. On est des compétiteurs et on voudra gagner » a prévenu l'ancien coach de l'Arabie saoudite avant ce match à Dublin. Après l'Irlande, la France s'envolera vers Australie afin de se mesurer face à la dixième nation mondiale le 12 juillet. Un vrai test pour s'acclimater plus facilement au climat et au décalage horaire. Hervé Renard envoie donc des consignes très claires à ses joueuses, histoire que les espoirs nés ces dernières semaines ne s'envolent pas.