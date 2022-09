EdF : Griezmann en galère, la statistique effarante

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est logiquement inclinée face au Danemark (0-2) ce dimanche soir en Ligue des Nations. Inquiétant avant le début de la Coupe du monde le 20 novembre prochain.

Les supporters de l'équipe de France ont pas mal de raisons d'être inquiets pour leur équipe... Ce dimanche soir, les hommes de Didier Deschamps ont subi la loi du Danemark. Si les Bleus ont eu de belles opportunités de marquer, ni Kylian Mbappé, ni Olivier Giroud, ni Antoine Griezmann n'auront été assez inspirés. Le dernier cité, capitaine pour l'occasion, s'est montré volontaire. Mais encore une fois, il est resté muet. Une tendance depuis quelques matchs maintenant qui devient problématique pour une nation comme la France.

Griezmann, c'est quoi le problème ?

🚨| Antoine Griezmann will captain France for the first time ever. 🇫🇷



[🎖: @FabriceHawkins] pic.twitter.com/MqUlIivgbT — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 25, 2022

En ne marquant pas ce dimanche au Danemark, Antoine Griezmann a enchainé un neuvième match de suite sans planter en équipe de France. C'est d'ailleurs la première fois de sa carrière qu'une telle période de disette est à constater. Et pas de quoi arranger sa réputation aux yeux du public français. Car si Griezmann est un élément très important aux yeux de Didier Deschamps, son statut est de plus en plus contesté. C'est aussi le cas à l'Atlético Madrid. Chez les Colchoneros, Griezmann n'est pas titulaire et doit se contenter de rentrer en fin de match. La résultante d'un conflit avec le Barça mais aussi d'une réalité sportive. En équipe de France, le champion du monde compte 42 buts en 110 sélections. Son expérience sera précieuse au Qatar mais des joueurs poussent derrière lui pour venir prendre sa place. Reste à savoir si Didier Deschamps osera par moments se passer des services de l'ancien Barcelonais. En tout cas, une chose est certaine, l'équipe de France va devoir remettre certaines pendules à l'heure avec le début du Mondial au Qatar, sous peine de vivre une énorme désillusion. Devant la presse, les Tricolores se veulent confiants, conscients du très grand nombre des blessés qu'il y avait à déplorer pour ces deux derniers matchs de Ligue des Nations face à l'Autriche et le Danemark.