EdF : Griezmann confirme, les Bleus ont été réparés à la mi-temps

Dans : Equipe de France.

Antoine Griezmann, attaquant de l’équipe de France, après la victoire sur l’Allemagne (2-1) en Ligue des Nations : « On a fait une première mi-temps difficile. On a été perturbés par le fait qu'ils jouent à trois derrière. On a dû parler et changer deux-trois trucs tactiquement et après, ça a été mieux. Tactiquement, on ne faisait pas les efforts les uns pour les autres. On s'est dit les choses tranquillement à la mi-temps. On a été champions du monde en faisant les efforts les uns pour les autres. (Sur son premier but) Elle part bien car c'est un centre très fort de Lucas (Hernandez). J'essaie de mettre le front et ça va de l'autre côté. Tant mieux »