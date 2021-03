EdF : Griezmann allié de Giroud pour battre le record d’Henry !

Dans : Equipe de France.

Avec 44 buts à son actif en Equipe de France, Olivier Giroud est le deuxième meilleur buteur des Bleus. Il talonne plus que jamais Thierry Henry…

Peu en réussite face à l’Ukraine mercredi au Stade de France (1-1), Olivier Giroud est focalisé sur le record de Thierry Henry, meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France avec 51 buts. Un autre taulier de l’équipe de Didier Deschamps peut prétendre à doubler Thierry Henry en la personne d’Antoine Griezmann, bien plus jeune que Giroud et qui totalise déjà 34 buts en sélection. Dans une interview accordée à Téléfoot, l’attaquant du FC Barcelone a toutefois indiqué que ce record de buts ne lui trottait pas dans la tête. Au contraire, il préfère aider Olivier Giroud à dépasser Thierry Henry plutôt que de se focaliser sur ses propres stats.

« Mon nombre de buts ? Je suis très heureux et très fier. Je pense plutôt aider Oliv' (Olivier Giroud, 34 ans) à le faire, parce que c'est lui qui est le plus proche (44 buts). Après, on verra par la suite » a expliqué Antoine Griezmann, qui aura l’occasion d’améliorer son bilan à l’occasion du déplacement au Kazakhstan. L’ancien meneur de jeu de l’Atlético de Madrid s’est par ailleurs expliqué sur sa rareté dans les médias. Avec un message très clair. « Si on me voit tous les jours et que je parle tous les jours, ma parole ne va pas peser. Ça ne va rien apporter. Donc je ne vais pas parler toutes les semaines ou tous les mois. Il y en a beaucoup qui parlent pour moi, les ex joueurs, qui aiment bien. Mais moi je suis tranquille, à vouloir travailler, à essayer de m’améliorer et aider mon équipe à gagner ». Antoine Griezmann a bien raison, c’est sur le terrain qu’il doit en briller en priorité et ce dès dimanche après-midi avec les Bleus.