EdF : Giroud sur le banc, Benzema est innocent

Equipe de France.

Titulaire contre l’Ukraine mercredi (1-1), Olivier Giroud était sur le banc au Kazakhstan au profit d’Anthony Martial, titulaire et passeur décisif (0-2).

L’attaquant de Manchester United ne s’est pas véritablement créé d’occasions, mais sa disponibilité a été récompensée par une passe décisive sur le but d’Ousmane Dembélé. Assez juste techniquement et plutôt habile dans ses remises, Anthony Martial a globalement marqué des points, même si Didier Deschamps attend sans doute encore mieux de l’ancien Monégasque. Dans une interview accordée au Parisien, Alain Perrin s’est satisfait de la prestation d’Anthony Martial, lequel est une réelle alternative à Olivier Giroud pour le poste de titulaire en attaque à l’avenir. La preuve que même sans Karim Benzema, définitivement blacklisté par Didier Deschamps, il existe une alternative à Olivier Giroud chez les Bleus. Un risque à prendre dès l’Euro 2021 ? Ce sera au sélectionneur national d’en décider, lui qui dispose également de Kylian Mbappé comme joueur capable d’occuper l’axe de l’attaque.

Alain Perrin votre Anthony Martial

« Le Mancunien, en début de rencontre notamment, a eu tendance à abuser de solutions individuelles. Quand il était empêtré au milieu de deux ou trois adversaires, il aurait dû rechercher un partenaire au lieu d’imaginer s’extraire tout seul de cette tenaille. Comme par hasard, son altruisme a ensuite été récompensé sur le premier but de Dembélé, où il se mue en passeur décisif. Malgré tout, je l’ai jugé intéressant, même si j’aurais aimé le voir encore plus actif et un peu moins statique, souligne l’ex-coach de Lyon. A sa décharge, l’absence de profondeur pour un joueur au profil de dévoreur d’espaces ne lui a pas facilité la tâche. Il pâtit encore d’un manque d’efficacité, mais je ne suis pas inquiet. Tout est affaire de temps. Il va acquérir des repères et peaufiner ses automatismes pour représenter, à moyen terme, une vraie solution comme numéro neuf chez les Bleus » a détaillé l’ex-consultant de la chaîne Téléfoot, convaincu qu’Anthony Martial a une vraie carte à jouer en Equipe de France pour les mois à venir.