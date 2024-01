EdF ‍: France-Chili à Marseille, pas de quoi sauter de joie

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La France jouera le Chili à Marseille au mois de mars. La décision est amère pour les fans tricolores de la cité provençale, qui devaient voir l'Allemagne. Même la récupération politique est compliquée.

Ce mercredi, la Fédération Française de Football a annoncé la tenue d’un match amical pour les Bleus, le 26 mars contre le Chili. Cette rencontre se jouera à Marseille, dans un stade Vélodrome qui a toujours une grande affection pour l’équipe de France. Néanmoins, l’affiche n’est pas aussi clinquante que prévue, car au départ, ce devait être l’Allemagne au programme. La Mannschaft se voyait proposer une revanche de gala de la demi-finale de l’Euro 2016, ce qui avait le don de faire saliver tous les Marseillais. Mais cette rencontre se déroulera quelques jours plus tôt, le 23 mars, à Lyon. Pour La Provence, le forcing de Jean-Michel Aulas, dirigeant historique de l’OL et vice-président de la FFF, a fait basculer les choses et son influence dessert les intérêts de Marseille et la logique sportive prévue au départ. Surtout que, l’affiche étant belle, TF1 a décalé le match France-Allemagne au samedi, ne laissant que trois jours pour la rencontre suivante.

Le Chili à part Alexis Sanchez...

France - Chili le 26 mars à Marseille.



La France devait jouer contre une équipe européenne de seconde zone, j'ai fait part de mécontentement à la @FFF et je me réjouis d’avoir été entendu.



Nous accueillerons donc l'équipe du Chili avec le retour au Vélodrome d’Alexis Sanchez. https://t.co/JBEJdbsMe6 — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) January 24, 2024

Résultat, Didier Deschamps n’a pas voulu un deuxième poids lourd pour enchainer, et le Chili a fait l’affaire. Une déception, mais pas pour tout le monde visiblement, puisque l’élu marseillais Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports de la cité phocéenne, s’est félicité d’avoir pesé en faveur de cette affiche. « France - Chili le 26 mars à Marseille. La France devait jouer contre une équipe européenne de seconde zone, j'ai fait part de mécontentement à la FFF et je me réjouis d’avoir été entendu. Nous accueillerons donc l'équipe du Chili avec le retour au Vélodrome d’Alexis Sanchez », a livré l’élu, qui n’a pas forcément convaincu son électorat. « Personne est capable de citer 3 joueurs du Chili, ils ont gagné 1 match en éliminatoire de coupe du monde, ils ont raté les deux dernières coupes du monde. L’action de cet homme nous permet de voir une équipe de seconde zone d’Amérique du Sud », a ironisé un internaute qui lui a répondu, pas forcément convaincu sur la satisfaction d’avoir une telle affiche pour la France à Marseille.