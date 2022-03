EdF : Forfait, Benzema ne rejoindra pas les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Comme on pouvait s’y attendre, Karim Benzema ne participera pas au prochain rassemblement de l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid s’est blessé à un mollet lundi dernier et ne peut disputer le Clasico prévu dimanche. Ce samedi en conférence de presse, son entraîneur Carlo Ancelotti a donc confirmé que le Français devait également déclarer forfait pour les matchs amicaux des Bleus contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud (25 et 29 mars). Reste à savoir si le sélectionneur Didier Deschamps compte faire appel à un renfort.