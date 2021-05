EdF : La polémique Youssoupha fait vomir Mohamed Bouhafsi

Dans : Equipe de France.

Ecrit et chanté par le rappeur Youssoupha, l’hymne de l’Equipe de France pour l’Euro 2021 a fait réagir la classe politique…

Le texte de la chanson « Ecris mon nom en Bleu » a beau être rassembleur, le Rassemblement National s’est offusqué de voir que Youssoupha était l’interprète de l’hymne des Bleus pour l’Euro. « Je pense qu'on a cédé aujourd'hui à une partie racaille de la France en choisissant Youssoupha. Ça me choque qu'on choisisse quelqu'un comme cela pour représenter la France à l'Euro » a notamment lancé Jordan Bardella, le bras droit de Marine Le Pen. Des propos hors-sujet aux yeux de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. « Youssoupha est un chanteur militant, qui dénonce le racisme et qui est pour la diversité. Cela tombe bien puisque le sport partage ces valeurs-là, et plus spécifiquement la FFF ».

Très engagé contre le racisme et toutes les inégalités, le journaliste Mohamed Bouhafsi est rentré dans la mêlée, condamnant avec force les propos de Jordan Bardella… sans le citer. « Notre pays en est arrivé à débattre sur une chanson qui devrait nous unir. Force Youssoupha pour ce texte somptueux qui rassemble de nos quartiers à nos campagnes. Ceux qui l’attaquent sont ceux qui veulent voir la Drapeau de la France perdre car il n’y a rien de plus fédérateur que les Bleus » a publié Mohamed Bouhafsi, révolté devant ce genre de polémique à quelques semaines de l’Euro. Une compétition pour laquelle Didier Deschamps espère bien pouvoir compter sur le soutien de tout le peuple français, bien loin de ces polémiques stériles et inutiles. Après l’annonce de sa liste sur TF1 et M6 mardi soir, le sélectionneur de l’Equipe de France avait glissé un mot à l’égard des supporters, affirmant que les joueurs avaient besoin de sentir le soutien de tout un pays derrière eux. Cela commence mal…