EdF Espoirs ‍: Thierry Henry dit oui à la France ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La nomination de Thierry Henry à la tête de l’Equipe de France afin de succéder à Sylvain Ripoll, évincé après l’Euro, est plus que jamais dans les tuyaux et pourrait se concrétiser dans les jours à venir.

Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan ou encore Sabri Lamouchi aspiraient à devenir le nouveau sélectionneur de l’Equipe de France espoirs. A moins d’un gros retournement de situation, c’est finalement Thierry Henry qui va rafler la mise. En effet, Le Parisien annonce dans son édition du jour que l’actuel consultant de Prime Video est le grandissime favori pour devenir le successeur de Sylvain Ripoll à la tête des Bleuets. A en croire le quotidien francilien, Thierry Henry a confirmé auprès de certains de ses proches au cours des derniers jours qu’il avait accepté la proposition de Marc Keller, qui gère le dossier à la FFF, afin de devenir le nouveau boss des Bleuets.

HB Thierry Henry 🎂



🎁 Sa finale XXL à #EURO 2000 😱 pic.twitter.com/NYl8sbD2pY — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) August 17, 2023

Consultant pour Prime Video le week-end et pour CBS Sports en Angleterre les soirs de Ligue des Champions, Thierry Henry va se désengager de toutes ses obligations médiatiques et renoncer à des émoluments colossaux. L’officialisation de son intronisation en tant que sélectionneur de l’Equipe de France espoirs est attendue la semaine prochaine, « sans doute avant le 23 août » à en croire une source à la Fédération française de Football. Ces derniers jours, Thierry Henry avait été sondé par Marc Keller, responsable des sélections au sein du Comex mais également par le président de la fédération Philippe Diallo et Hubert Fournier, directeur technique national de la FFF.

Thierry Henry coach des Bleuets pour les JO

Le Parisien confirme par ailleurs que le ministère des sports, « en quête d’un visage populaire à la tête des Espoirs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 », a joué de son influence pour convaincre Thierry Henry et la FFF de tenter cette aventure commune. Ancien coach de l’AS Monaco et entraîneur par intérim de la Belgique, où il a surtout officié en tant qu’adjoint auprès de Roberto Martinez, l’ancien meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France va avoir une belle occasion de prouver sa valeur en tant qu’entraîneur. Et nul doute que l’intérêt de l’Equipe de France espoirs auprès du grand public va grandir avec une telle nomination à sa tête.