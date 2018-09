EdF : Dugarry déteste Deschamps, mais il reste lucide

Dans : Equipe de France.

Le mot est faible, mais Christophe Dugarry et Didier Deschamps sont en froid. Les deux hommes ne se sont jamais vraiment appréciés, mais depuis que l’ancien capitaine des Bleus a pris les commandes de l’équipe de France, les critiques de son ancien coéquipier sont de plus en plus acerbes. Cela a régulièrement donné lieu à des passes d’armes musclées par presses interposées, encore récemment. Il n’empêche, malgré cette stature de critique permanente du travail de Didier Deschamps, qu’il accuse de présenter une bouille de football et un gros gâchis par rapport au potentiel offensif dont il dispose, l’ancien bordelais sait aussi reconnaître l’évidence.

Ainsi, interrogé sur le trophée de meilleur entraineur de la FIFA pour lequel Didier Deschamps est nommé en concurrence avec Zinedine Zidane et le Croate Zlatko Dalic, Dugarry a voté pour son meilleur ennemi. « Deschamps bien sûr. On parle de quoi d’entraîneur, de tacticien, de manager, on parle de quoi ? Pour moi, l’entraîneur de l’année, c’est Deschamps », a souligné l’ex-attaquant des Bleus, pour qui la gestion du groupe de la part du sélectionneur des Bleus a été impeccable. Sans parler de ses choix tactiques, pas toujours les plus offensifs, mais très souvent payants.