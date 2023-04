EdF : Didier Deschamps doute de lui, Thomas Tuchel le rassure

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Souvent décrié, notamment par les supporters de l’Equipe de France, Benjamin Pavard est un joueur essentiel du Bayern Munich.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Julian Nagelsmann, qui utilisait Benjamin Pavard dans l’axe au sein d’une défense à trois axiaux, l’international français n’a pas à craindre pour sa place, malgré le changement de coach au Bayern Munich avec la nomination de Thomas Tuchel. Pour le premier match de l’ancien entraîneur de Chelsea à la tête du club bavarois, Pavard était bel et bien titulaire, mais cette fois dans une position de latéral droit au sein d’une défense à quatre.

Tuchel déjà fan de Pavard au Bayern

Polyvalent, le champion du monde 2018 est capable de s’adapter à toutes les positions. Un avantage pour Thomas Tuchel, lequel n’a pas mis longtemps avant de chanter les louanges du défenseur formé à Lille. Après la victoire de son équipe face au Borussia Dortmund, l’ancien entraîneur du PSG a ainsi loué les qualités et le statut de Benjamin Pavard, plus titulaire que jamais au Bayern Munich.

« C'est un joueur sous-estimé. Il peut s'adapter à un niveau extrêmement élevé, il défend avec une grande discipline. C'est un excellent joueur d'équipe. Il a immédiatement obtenu ma confiance et l'a justifiée. Cela devrait être une déclaration claire » a tranché Thomas Tuchel, pour qui il n’est pas question de remettre en cause le statut acquis au fil des années par Benjamin Pavard au Bayern Munich.

Pavard doit maintenant regagner la confiance de Deschamps

Autant dire que pour le défenseur de 27 ans, qui a vécu une Coupe du monde désastreuse avec l’Equipe de France en raison d’un mauvais match contre l’Australie et d’un désaccord avec Didier Deschamps, tout roule comme sur des roulettes au Bayern Munich. Une excellente nouvelle pour Benjamin Pavard, qui va maintenant tenter de retrouver un statut similaire en Equipe de France, où il a été relancé par Didier Deschamps lors du dernier match avec une titularisation en Irlande… et un but magnifique, sorti de nulle part, pour le défenseur tricolore.