EdF : Pavard, l’imposture va durer chez les Bleus

Par Corentin Facy

Remplaçant à la Coupe du monde, Benjamin Pavard a été relancé par Didier Deschamps lors du match entre l’Equipe de France et l’Irlande, lundi soir dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024.

En difficulté en première mi-temps, avec quelques approximations dans son positionnement et un carton jaune récolté, le défenseur du Bayern Munich s’est bien rattrapé après le repos. A la surprise générale, il ne s’est pas distingué pour ses interventions de la tête ou par ses tacles… mais pour un nouveau but sorti de nulle part. Comme face à l’Argentine à la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard a inscrit un but somptueux d’une frappe surpuissante du pied droite pour l’ouverture du score des Bleus contre l’Irlande à Dublin. Un but qui va suffire à refaire de Benjamin Pavard un joueur qui compte en Equipe de France, au grand dam de Florent Gautreau. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a regretté les choix de Didier Deschamps sur ce poste de latéral droit, où il préfèrerait que des joueurs comme Simakan (Leipzig) ou Kalulu (Milan AC) soient testés plutôt que de s’entêter avec Pavard.

Pavard a regagné son totem d'immunité avec les Bleus

« J’ai beaucoup critiqué Pavard car je pense que ce n’est pas un latéral droit, il est d’ailleurs meilleur en tant que défenseur central au Bayern Munich. Il a marqué contre l’Argentine, il a marqué contre l’Irlande, il va avoir le totem d’immunité. Il y a les mots de Deschamps à l’oreille lors de sa sortie, je dis juste que cette frappe est très belle mais son début de match n’est pas bon. Il n’a pas un bon positionnement d’arrière droit, ce n’est pas uniquement de sa faute car il ne joue pas à son poste. Et ne venez surtout pas me dire car Pavard a mis un but que ça clot le débat et que Deschamps a eu raison. En mettant Koundé au premier match et en remettant Pavard dans le jeu avec ce rassemblement, il exclut indirectement des joueurs comme Simakan, Kalulu… » a analysé le journaliste, définitivement pas fan de Benjamin Pavard. Et ce n’est pas le but inscrit lundi soir à Dublin par le défenseur de l’Equipe de France et du Bayern Munich qui va faire changer d’avis le journaliste de l’After Foot.