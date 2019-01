EdF : Di Maria frappé par le karma, c'est Mbappé qui rigole

Dans : Equipe de France, PSG, Mondial 2018.

A n’en pas douter, le match France-Argentine (4-2) du 30 juin 2018 est entré dans la légende des Bleus.

Et pour cause, au terme d’un match totalement fou, les hommes de Didier Deschamps décrochaient leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. A l’issue de ce match, tout le peuple français remerciait Kylian Mbappé, auteur d’un doublé salvateur ayant sauvé les Bleus. Et dans le documentaire « Deuxième étoile », qui sera diffusé mercredi sur TF1, l’international français du PSG est revenu sur cette rencontre. Et notamment sur sa discussion avec un certain Angel Di Maria, son partenaire à Paris, avant le choc de Kazan.

« Avant le match, il m’a dit : profite de ce match de Coupe du monde, ton prochain c’est dans quatre ans (rires) » se rappelle, amusé, l’attaquant de 20 ans. Le karma a donc frappé de plein fouet le milieu argentin, tout de même auteur d’un but sensationnel ce jour-là. Tout comme Benjamin Pavard, que Kylian Mbappé n’hésite pas à chambrer, six mois après. « Quand je l’ai vu tirer, j’ai eu peur : contre l’Australie, il avait tenté une frappe qui avait tué un spectateur qui mangeait un sandwich ! » a lâché le buteur du Paris Saint-Germain. Des beaux souvenirs de 2018, que l’on n’oubliera pas de sitôt.