EdF ‍: Deschamps va dévoiler une liste truffée de surprises ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps va dévoiler ce jeudi sa liste pour les matchs de Ligue des Nations contre la Belgique et l’Italie et quelques surprises sont attendues, au-delà de la présence de Michael Olise.

Pour sa première liste depuis l’Euro 2024, Didier Deschamps devrait régénérer son groupe en vue des matchs contre la Belgique et l’Italie en Ligue des Nations. Le sélectionneur de l’Equipe de France est attendu ce jeudi en conférence de presse et RMC a mené son enquête sur les joueurs qui devraient faire partie de cette liste. Joueur clé de Thierry Henry lors des Jeux Olympiques et déjà titulaire au Bayern Munich, où il a été transféré en provenance de Crystal Palace cet été, Michael Olise sera dans la liste. La radio dévoile que le staff de Didier Deschamps n’a pas manqué une miette des JO d'Olise ainsi que de son début de saison et veulent voir le nouveau milieu offensif bavarois dans le contexte de l’Equipe de France A.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Lors de ce stage, Bradley Barcola pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent qu'à l’Euro, ce qui signifierait que Kylian Mbappé serait lui installé à la pointe de l’attaque, où Olivier Giroud a pris sa retraite internationale. A ce poste d’avant-centre, une grosse surprise n’est pas à exclure et dans cette optique, le staff des Bleus surveille la situation de Jean-Philippe Mateta. Lui aussi auteur de JO solides, et d’un bon début de saison à Crystal Palace, l’attaquant pourrait se faire une place dans la liste même si à ce stade, il s’agirait encore d’une grosse surprise. Dans le secteur offensif, la curiosité pourrait également venir de la présence de Christopher Nkunku. Trop juste pour l’Euro, le joueur formé au PSG n’est plus blessé et a joué avec Chelsea contre le Servette Genève.

Des surprises aussi en défense ?

Buteur lors de ce match, il pourrait signer son grand retour en Bleus, où Didier Deschamps adore son profil. Enfin, les surprises ne concerneront pas que le secteur offensif. En défense, derrière les indiscutables Saliba, Upamecano et Konaté, le sélectionneur tricolore est susceptible de surprendre en se passant de Pavard. Inutilisé à l’Euro malgré une saison splendide à l’Inter, l’ancien Bavarois n’est plus dans les petits papiers de Didier Deschamps, qui pourrait lui préférer Axel Disasi ou Wesley Fofana (Chelsea). L’identité du latéral droit n°2 derrière Jules Koundé est aussi un mystère et Sacha Boey, titulaire lors de la première journée de Bundesliga avec le Bayern Munich, postule en lieu et place de Jonathan Clauss, en comparaison avec la liste de l’Euro. De nombreuses surprises potentielles sont donc attendues ce jeudi, où Didier Deschamps sera attendu avec curiosité pour dévoiler les joueurs retenus.