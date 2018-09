EdF : Maillot 2 étoiles, révélations sur la monstrueuse liste d'attente chez Nike

Dans : Equipe de France.

Les joueurs de l'équipe de France ont porté pour la première fois le maillot Nike deux étoiles lors de la rencontre face à l'Allemagne. Mais pour les supporters qui n'ont pas opté pour un faussaire asiatique, l'attente commence à être longue, les quelques dizaines de milliers de maillots tricolores mis en vente ces dernières semaines n'ayant pas comblé les attentes, loin de là même. Ainsi, cette semaine, un magazine économique annonçait que la pénurie allait encore durer au moins jusqu'au mois d'octobre, Nike étant dans l'incapacité de répondre à la demande totalement hallucinante pour cette tunique de double champion du monde.

Ce dimanche, L'Equipe confirme cette information en affirmant que l'équipementier américain a déjà plusieurs centaines de milliers de maillots de l'équipe de France qui sont réservés, Nike tentant d'organiser tout cela fin de faire le plus d'heureux possibles au fur et à mesure des livraisons en provenance d'Asie. Si la firme au swoosh peut se frotter le main, compte tenu du prix de ce maillot (85 euros le replica, plus le flocage), la Fédération Française de Football peut en faire de même puisqu'il se dit que la FFF touche près de 7 euros par tunique vendue. Mais l'état se régale aussi, la TVA, soit 20%, étant collectée pour chaque maillot vendu.