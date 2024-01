EdF ‍: Deschamps compte gagner l’Euro avec humilité

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France arrivera avec ambition à l'Euro 2024 en Allemagne, et Didier Deschamps assume totalement ce statut de favori. Tout en veillant bien à ne pas se voir trop beau.

Si l’ensemble des footballeurs a désormais les yeux tournés vers la deuxième partie de saison avec les championnats, les coupes et les compétitions européennes, Didier Deschamps est déjà en mode Euro 2024. Cela peut se comprendre, puisque en dehors de la trêve du mois de mars, le sélectionneur de l’équipe de France a déjà ses certitudes sur la qualification en poche de longue date, son groupe et ses objectifs. La preuve, il a pris la parole sur TF1 ce dimanche pour dévoiler ses ambitions pour la compétition qui se déroulera cet été en Allemagne.

Didier Deschamps ne se cache pas

Comme en 2021, où la France championne du monde était la grande favorite, surtout avec le retour de Karim Benzema, les Bleus font figure d’épouvantail. Ce n’est pas une information qui va perturber plus que ça « DD », pour qui ses joueurs sont assez grands pour savoir qu’ils seront très attendus. Un statut que la France assume, car son sélectionneur avoue qu’il ira chez le voisin allemand pour remporter le titre qui lui échappe depuis 24 ans.

« On fait partie des favoris pour cet Euro, on ne va pas se le cacher. On va y aller avec de l’ambition, mais avec l’humilité nécessaire aussi », a livré Didier Deschamps, qui n’est pas du genre à fanfaronner avant une grande compétition, ou à prendre un objectif à la légère. Avec les Pays-Bas, l’Autriche et un adversaire à déterminer qui pourrait être le Pays de Galles ou la Pologne par exemple, les Bleus ne pourront pas trop se friser les moustaches pour leur entrée en matière. Mais c’est bien évidemment dans les matchs à élimination directe que les Tricolores sont attendus.