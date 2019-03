Euro 2020 : La France fait un carton plein en Moldavie... ou pas

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Stade Zimbru.

Moldavie - France : 1-4.

Buts : Ambros (89e) pour la Moldavie ; Griezmann (24e), Varane (27e), Giroud (36e) et Mbappé (87e) pour la France.

Pour son premier match de l'année 2019, l'équipe de France a tranquillement déroulé son football en Moldavie (4-1).

Huit mois après leur titre de champions du monde, les Bleus voulaient lancer leur période de qualifications pour l'Euro 2020 de la plus belle des manières. Ce qui allait être le cas. Puisque Griezmann ouvrait d'abord la marque d'une splendide reprise de volée du gauche sur une balle piquée de Pogba (0-1 à la 24e). Quelques minutes plus tard, Varane doublait la mise de la tête au premier poteau sur un corner de Grizi (0-2 à la 27e). Puis Giroud y allait aussi de son but, avant la mi-temps, suite à un service de Matuidi (0-3 à la 36e). En deuxième période, Mbappé alourdissait encore plus l'écart (0-4 à la 87e), mais Ambros sauvait l'honneur moldave dans une défense française passive (1-4 à la 89e).

Grâce à ce premier succès (4-1), la France prend la tête du Groupe H, à égalité avec la Turquie, vainqueur en Albanie (2-0), et l'Islande, qui a dominé Andorre (2-0). Lundi prochain, les Bleus voudront donc conforter leur place de leader contre l'Islande au Stade de France lors de la deuxième journée.