EdF ‍: Deschamps attend déjà Zaire-Emery au tournant

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Jeudi dernier, Didier Deschamps a convoqué pour la première fois Warren Zaire-Emery en Equipe de France. Le milieu du PSG est devenu le plus jeune joueur appelé chez les Bleus. Plus qu'une récompense, cette sélection annonce déjà un premier test pour Zaire-Emery.

Warren Zaire-Emery est un jeune homme très pressé depuis le début de sa carrière de footballeur. Pas encore majeur, il s'est installé comme titulaire au PSG à peine un an après ses débuts. Après un début de saison stratosphérique, Zaire-Emery a déjà réussi à intégrer l'Equipe de France A alors qu'il venait seulement de jouer ses 4 premiers matchs en Espoirs. Cela va lui permettre de découvrir le groupe de Didier Deschamps, de prendre ses marques et de se frotter à ses coéquipiers français plus expérimentés. Néanmoins, Didier Deschamps ne compte pas faire de ce rassemblement une simple classe découverte pour Zaire-Emery. Il va le mettre dans le grand bain au plus vite.

Zaire-Emery déjà titulaire contre Gibraltar ?

Selon les informations du quotidien du sport, le sélectionneur français envisage de titulariser Warren Zaire-Emery dès samedi soir contre Gibraltar. A 17 ans et 8 mois, il serait le plus jeune joueur à entrer en jeu avec les Bleus depuis 1914. Mais, au-delà de disputer la rencontre, on parle bien d'une titularisation quelques jours seulement après ses premiers pas dans le groupe. Une idée inhabituelle de la part de Didier Deschamps qui s'explique par la récente blessure d'Aurélien Tchouaméni.

C'est la tradition pour la 1ère convocation ! 🎵#FiersdetreBleus pic.twitter.com/BJuzn1axNE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2023

Séduit par les matchs de Zaire-Emery au PSG et par la qualité de ses premiers entraînements en bleu, Deschamps veut rapidement voir si le Parisien ferait une bonne doublure de Tchouaméni. Zaire-Emery est clairement mis en concurrence avec Youssouf Fofana et Boubacar Kamara dans l'esprit du sélectionneur. Le faible niveau de Gibraltar est idéal pour pousser Didier Deschamps à prendre le risque même s'il peut toujours décider de mettre Zaire-Emery remplaçant pour le faire entrer en cours de match. Une telle impatience du staff de l'Equipe de France est le signe que Warren Zaire-Emery est dans la course pour une place à l'Euro 2024.