EdF ‍: Deschamps a fait un choix fort, ce n'est pas normal

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Au plus haut niveau international depuis 2014, Antoine Griezmann n’est pas jugé à sa juste valeur dans l’histoire du football français, d’après Tony Vairelles.

Cette semaine encore, Antoine Griezmann a marqué l’histoire du football européen en devenant le meilleur buteur de l’histoire de son club, l’Atlético de Madrid. À 32 ans, le milieu offensif est toujours au sommet de son art. Auteur d’un exercice 2023-2024 exceptionnel, avec 18 buts et 6 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, Grizi a deux grands objectifs pour cette nouvelle année avec l'équipe de France : gagner l’Euro et disputer les JO dans son pays. Et s’il venait à réaliser le doublé, pour garnir un palmarès déjà bien fourni avec notamment la Coupe du Monde 2018, Griezmann deviendrait une véritable légende du football français, à l’image de Zinédine Zidane ou Michel Platini. Un statut que Griezmann a même déjà selon Tony Vairelles, malgré un manque de reconnaissance, y compris chez Didier Deschamps.

« Pas normal que Griezmann ne soit pas le capitaine »

🗣💬 "Je ne trouve pas normal qu'il n'ait pas été nommé capitaine. Il est à mettre sur un piédestal."



Tony Vairelles estime qu'Antoine Griezmann mérite d'être considéré comme une légende des Bleus mais n'est pas reconnu à sa juste valeur. #RMCLive pic.twitter.com/MEmffLwtXh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 11, 2024

« Platini et Zidane sont des monstres. Ce qu’ils ont fait pendant leurs carrières, c’était énorme. Concernant Griezmann, je ne dis pas qu’on peut le mettre sur un pied d’égalité avec les deux autres, mais quand tu vois la dernière Coupe du Monde en 2022, c’était encore le meilleur joueur français. Après Lloris, ça aurait été logique qu’il récupère le capitanat. Je ne remets pas en cause les qualités de Mbappé, mais je ne trouve pas ça normal que Griezmann ne soit pas le capitaine de la France. Griezmann est simple, il apporte beaucoup sur un terrain. Il est à mettre sur un grand piédestal. C’est un joueur que j’aime beaucoup, il ne fait pas de vagues, pas d’histoires… Ce n’est pas parce qu’il est humble, qu’il doit être dévalorisé. Au contraire, s’il est là aujourd’hui avec sa timidité, cette façon d’être, chapeau ! », a lancé, sur RMC, l’ancien attaquant, qui estime donc que Griezmann est le vrai leader des Bleus devant Mbappé, quoi qu’en dise Didier Deschamps.