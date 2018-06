EdF : Comme tout le monde, Ménès attend le duo Mbappé-Griezmann

Dans : Equipe de France.

A deux semaines de la Coupe du monde, Didier Deschamps a trouvé sa défense, a déjà une bonne idée de la composition de son milieu de terrain, mais laisse clairement le doute s’installer en attaque. Potentiellement, les deux meilleurs joueurs sont Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, mais le sélectionneur mise encore et toujours sur Olivier Giroud. L’avant-centre de Chelsea trouve le chemin des filets, répond présent, et fait jouer les autres. Même dans l’esprit de Pierre Ménès, il sème le doute, du moins pour le premier tour…

« Le meilleur joueur des Bleus, qui est Antoine Griezmann, est le plus difficile à intégrer dans un dispositif. Joueur tellement atypique de par son style et son positionnement. Absolument intouchable évidemment, Didier Deschamps devra trouver la meilleure formule autour de lui. Le problème, c’est qu’à deux semaines du début du tournoi, il cherche encore, ce qu’on a le droit de trouver ça un rien anormal. La vox populi, et même un peu plus, réclame un duo Griezmann-Mbappé, mais le sélectionneur semble rechigner à faire plaisir. De toute manière, si c’était son but, de faire plaisir, ça se saurait (…). Giroud, on le connaît et on ne peut que respecter sa carrière internationale. Maintenant, on a également le droit de s’interroger sur son réel rendement lorsque le niveau en face augmente significativement. Evidemment, il va marquer deux buts contre l’Australie et son efficacité sera capitale lors du premier tour. Mais, après, ne sera-t-il trop tard pour aligner Griezmann et Mbappé sans le moindre automatisme ? », a lancé sur Cnews le chroniqueur, persuadé que pour aller loin, Didier Deschamps va devoir finir par se passer d’Olivier Giroud. Eternel débat.