EdF ‍: « ‍Exceptionnel ‍», les Bleus scotchés par N’Golo Kanté

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ngolo Kanté a fêté mercredi contre le Luxembourg sa première sélection depuis deux ans. En 60 minutes, l’ancien joueur de Chelsea a conquis ses coéquipiers, les observateurs et les supporters de la France.

Il a beau avoir 33 ans, jouer en Arabie Saoudite et avoir été éloigné du groupe de l’Equipe de France pendant deux ans, Ngolo Kanté ne cessera jamais de faire l’unanimité. Titularisé par Didier Deschamps au côté de Youssouf Fofana contre le Luxembourg mercredi soir, le milieu de terrain d’Al-Ittihad a livré une belle prestation. Sans forcer, l’ancien Caennais a été quasiment parfait sur le plan technique, en plus de gratter plusieurs ballons dans les pieds des adversaires, sa marque de fabrique. Il n’en fallait pas plus pour que supporters, consultants et coéquipiers soient conquis par le champion du monde 2018.

EdF : Kanté au top, Lizarazu dénonce le mensonge de Deschamps https://t.co/cIPd7UUo7w — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2024

« Ah ça fait du bien ! Il est Impressionnant surtout à l’entraînement. Je n’ai pas eu la chance de faire beaucoup de sélections avec lui. Mais de le voir au quotidien c’est exceptionnel » a savouré son jeune coéquipier Ibrahima Konaté. Le constat est le même pour Youssouf Fofana, qui faisait la paire avec Ngolo Kanté mercredi à Metz au milieu de terrain. « Ça m’a apporté beaucoup personnellement. J’ai dû regarder tous ses déplacements pour me synchroniser et en même temps, le voir personnellement, comment il se déplace à chaque fois que le ballon allait dans une certaine zone, où il se positionnait, comment il arrivait à anticiper défensivement » a apprécié le milieu défensif de l’AS Monaco.

Kanté titulaire à l'Euro avec les Bleus ?

Sa prestation contre le Luxembourg n’avait rien d’exceptionnelle mais a plutôt été rassurante sur la capacité de Ngolo Kanté à retrouver rapidement son niveau international, que ce soit sur le plan technique mais aussi physique. Florent Gautreau ne se fait d’ailleurs pas trop de soucis pour l’ancien joueur de Leicester comme il l’a fait savoir sur RMC dans l’After Foot. « J’ai trouvé que dans le milieu de terrain, les 60 minutes de Ngolo Kanté sont globalement rassurantes. Tu ne savais pas où il en était mais en terme de positionnement, de placement, il a retrouvé ses chaussons, tu as l’impression qu’il était comme chez lui. Sur deux ou trois impacts, il avait l’air un peu moins fort mais après tout, ce n’est que le début de la préparation. Au milieu, ça a l’air bien » a apprécié le consultant. En l’espace d’une heure de jeu, Ngolo Kanté a donc mis tout le monde d’accord et on l’imagine très mal remplaçant à l’Euro, même lorsque Tchouaméni, Camavinga et Rabiot seront de retour au top.