EdF ‍: Ces deux joueurs sauvés du naufrage

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France est totalement passée au travers de son match face à l'Allemagne samedi. Rares ont été les satisfactions françaises sur le terrain. Le solide Brice Samba en fait partie tout comme un attaquant parisien qui a charmé Vincent Guérin.

Irrésistibles en 2023, les Bleus de Didier Deschamps ont subi une violente claque pour débuter 2024. Face à une Allemagne annoncée malade, l'Equipe de France n'a pas vu le jour samedi soir et a été dominée logiquement 2-0. Une performance inquiétante à moins de trois mois de l'Euro même s'il manquait Griezmann dans l'effectif. Cela faisait bien longtemps que les Bleus n'avaient pas proposé une copie aussi mauvaise dans un match international. Même le capitaine Kylian Mbappé, si fringant au PSG, a été l'ombre de lui-même sur la pelouse du Parc OL.

Dembélé et Samba, lumières d'une France éteinte

La plupart des joueurs français ont été logiquement critiqués. Néanmoins, certains ont été salués comme Brice Samba. Battu deux fois et notamment dès la 7e seconde de jeu, le gardien lensois a adouci la note finale en accumulant les arrêts en seconde période. Dans les colonnes de L'Equipe, Vincent Guérin a tenu à féliciter le Lensois mais aussi Ousmane Dembélé. Un peu maladroit, le joueur du PSG a quand même su créer du danger dans la défense allemande. Sa créativité tranche avec une équipe de France sans idées et sans caractère selon Guérin.

France-Allemagne (0-2) : Ousmane Dembélé, une pâle lueur dans la nuit

➡️ https://t.co/j9W7aZLLlb pic.twitter.com/ZzUgAiYBMR — Le Parisien | sport (@leparisiensport) March 23, 2024

« (Je ressors) Ousmane Dembélé pour sa première période. Il a été le seul à donner de la profondeur, à être un peu créatif. Et Brice Samba, qui a fait des arrêts et n'a pas tremblé. Il a fait ce qu'il devait mais il a souffert de ne pas connaître ses partenaires. On a senti durant le match que ces joueurs n'arrivaient pas à se parler et à se comprendre. Au milieu, ça fait mal de le dire mais ils ont été transparents. On a manqué d'agressivité et de disponibilité. On n'a vu aucun pressing collectif. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu l'équipe de France à un tel niveau. Ce n'est pas normal d'avoir vu une telle différence entre les deux équipes », a analysé l'ancien milieu international. De quoi confirmer la bonne saison de Dembélé au PSG, même ici dans une équipe française inquiétante et à la dérive.