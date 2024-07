EdF ‍: Ce footballeur rêve de faire comme Antoine Dupont

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France Olympique de Thierry Henry rêve de remporter la médaille d'or aux JO de Paris 2024. Certains joueurs veulent s'inspirer des exploits d'Antoine Dupont.

Les Bleus de Thierry Henry ont presque assuré leur qualification pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 après leur victoire (1-0) face à la Guinée. Il reste cependant du chemin avant de pouvoir rafler l'or. C'est pourtant le rêve de tout un groupe. Surtout que l'équipe de France de rugby à 7 a déjà fait l'exploit ces derniers jours. Antoine Dupont, pourtant joueur de rugby à 15, aura su se faire justice pour aider ses coéquipiers à aller au bout. Son état d'esprit et son niveau de jeu impressionnent dans les rangs des Bleus. Ce n'est pas Guillaume Restes qui dira le contraire.

Dupont les fait tous rêver

Sur son compte Instagram, le portier de Toulouse a en effet fait part de toute son admiration pour les Bleus à 7, tout en espérant pouvoir faire la même chose. « Il y a eu pas mal de péripéties pendant ce match, avec ces deux buts annulés par la VAR. Castello Lukeba aussi qui me sauve sur la ligne sur une action très compliquée. Ce n'était pas un match facile. Cette victoire, c'est au mental, à la combativité, contre une très grosse équipe de la Guinée. On a beaucoup subi. On a été très costaud défensivement, mais Kiliann Sildillia en deuxième mi-temps met ce but qui nous fait gagner. Donc très heureux ! C'est sûr que quand on voit le rugby à 7 gagner la médaille d'or, ça donne des idées. C'est un objectif, on le sait. Maintenant, il reste encore un match mardi à Marseille pour aller chercher la qualification et avancer dans la compétition », a notamment indiqué Guillaume Restes, qui pourrait bien être lui-aussi un élément déterminant pour son équipe, comme Dupont l'a été avec les champions olympiques de rugby à 7.