EdF ‍: Deschamps simple victime, Griezmann et Mbappé l’ont plombé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Très critiqué après l’élimination en demi-finales de l’Euro 2024, Didier Deschamps a quand même trouvé un consultant pour le défendre. Le spécialiste de TF1 Bixente Lizarazu estime que le sélectionneur des Bleus a subi les contre-performances de certains joueurs.

Pour Didier Deschamps, mieux vaut éviter de lire et d’écouter les commentaires après l’Euro 2024. L’équipe de France, certes demi-finaliste, a énormément déçu dans le jeu. Et son sélectionneur n’est absolument pas épargné pour sa philosophie défensive. Beaucoup réclament son départ alors que la Fédération Française de Football l’a conforté jusqu’à la Coupe du monde 2026. Ce n’est pas forcément une mauvaise décision d’après Bixente Lizarazu, lequel a tenu à défendre son ancien coéquipier en sélection.

Deschamps n'a pas été aidé

« La nature profonde de Didier Deschamps est d'avoir toujours ce souci défensif. Il a toujours eu des résultats comme ça et il n'en changera pas, a commenté le chroniqueur de L’Equipe, plus critique envers certaines individualités. Il faut reconnaître que la maladresse de ses attaquants est quand même assez unique et je ne crois pas que ça venait de son plan de jeu. Au milieu, le retour de Kanté a semblé rebattre les cartes et je me demande si cela n'a pas involontairement déstabilisé certains joueurs. »

« Cela a été positif sur le début de la compétition mais a sans doute créé de la frustration chez d'autres milieux (Camavinga, Fofana, voire Zaïre-Emery) qui pensaient avoir plus de temps de jeu. Cela a peut-être même eu un impact sur Antoine Griezmann, a cité le consultant. Il a sans doute eu le sentiment de perdre de l'influence. C'est peut-être pour cela qu'il est complètement passé à côté de ce tournoi, ce qui ne lui était jamais arrivé. Kylian Mbappé, de son côté, a tout simplement payé sa saison au PSG, qui l'a usé physiquement et mentalement. »

« Le bilan de ces deux joueurs est en grande partie une explication de nos difficultés en attaque, mais on peut aussi parler de la maladresse des autres. Didier Deschamps s'est posé à chaque match la question de les faire jouer ou pas, dans quelle position... mais il n'a jamais trouvé la bonne formule. (…) Mais se faire éliminer en demies contre l'Espagne, la meilleure équipe du tournoi, la plus équilibrée, n'est pas déshonorant ni scandaleux. Je pense toujours qu'on pouvait faire mieux mais on a composé avec certains handicaps rédhibitoires », a estimé le spécialiste de TF1, beaucoup moins agressif que son homologue de M6 Christophe Dugarry.