EdF : Benzema à l’Euro, l’incroyable rumeur !

Dans : Equipe de France.

C’est ce mardi soir que Didier Deschamps annoncera sa liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro 2021, qui se disputera au mois de juin aux quatre coins du continent.

Un verdict forcément attendu, comme à chaque fois qu’un sélectionneur lâche sa liste. Même si, en raison de la crise sanitaire, le quota a été élargie à 26 éléments, ce qui risque de faire beaucoup moins de mécontents que d’habitude, et même les joueurs un peu juste physiquement, comme Anthony Martial ou Thomas Lemar, pourraient du coup être du voyage. Mais cette liste agrandie pourrait aussi créer des surprises, même si ce n’est pas vraiment le genre de Didier Deschamps de faire une « Chimbonda ». C’est ainsi que L’Equipe annonce, au matin de cette fameuse liste, que le nom de Karim Benzema n’est plus du tout « tabou » auprès du sélectionneur national, et entre même dans la réflexion. Le fait que l’avant-centre du Real Madrid effectue une saison pleine avec son club, et soit considéré comme l’un des meilleurs attaquants en Europe actuelle, a son importance aux yeux de « DD », qui voit bien ce que pourrait lui apporter KB9.

Deschamps n'a jamais dit jamais

Surtout qu’Anthony Martial n’est pas dans sa meilleure forme, et qu’Olivier Giroud, le numéro 9 titulaire, sort tout de même de derniers mois quasiment blancs au niveau de son temps de jeu. Alors, à 33 ans, est-ce l’heure du grand retour pour Karim Benzema, banni de l’équipe de France depuis son implication dans l’affaire de la « sextape » de Mathieu Valbuena depuis 2015 ? Le quotidien sportif rappelle que Didier Deschamps n’a jamais dit qu’il ne convoquerait plus jamais l’ancien lyonnais, même s’il a fait savoir qu’il aurait du mal à pardonner certains mots. Habitué à jouer sur les deux tableaux, Noël Le Graët pousserait aussi pour le retour de Benzema, même si le champion du monde 1998 n’est pas du genre à se laisser influencer, et est toujours resté droit dans ses bottes dans cette affaire. La liste qu’il donnera donc ce soir sur TF1 et M6 sera donc particulièrement suivi, avec un suspense supplémentaire sur l’improbable retour de Karim Benzema en Bleu.