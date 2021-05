EDF : Benzema, un sondage terrible pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

Un sondage réalisé sur plus de 250.000 personnes révèle que la majorité des votants souhaite voir Karim Benzema sélectionné avec l'équipe de France pour l'Euro. Didier. Deschamps annoncera sa liste ce mardi.

Même s'il faudrait un concours de circonstances pour que le Real Madrid conserve son titre de champion d'Espagne, Karim Benzema réalise sans aucun doute la saison la plus aboutie de sa carrière. Véritable leader de son équipe, l'ancien lyonnais est au four et au moulin. Toujours aussi habile techniquement, il dicte le jeu du Real avec brio tout en se montrant de plus en plus efficace devant le but. Toutes compétitions confondues, Nueve a marqué 29 buts en 44 matchs. Des prestations qui lui ont values d'être élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger, devant Ferland Mendy, Ousmane Dembélé, Hugo Lloris et Ngolo Kanté. Un prix que l'attaquant remporte pour la deuxième fois en trois ans, signe de sa grande régularité. Malgré tout, aussi bon soit-il, Karim Benzema en est conscient, il ne disputera pas l'Euro avec les Bleus. Un choix assumé par Didier Deschamps, mais visiblement pas partagé par la majorité des Français.

Benzema à l'Euro, les Français ont parlé

Alors que l'annonce officielle de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro approche (18 mai), le journal l'Equipe a réalisé un sondage permettant à tous les internautes de se mettre dans la peau de Didier Deschamps en réalisant leur propre liste. Si les choix des Français sont très proches de ceux du sélectionneur, une exception saute aux yeux. Pour près de 54% des votants (sur un panel de 250.000), Karim Benzema doit figurer dans la liste de l'équipe de France pour l'Euro. Sur un choix de six attaquants, le joueur du Real arrive en sixième position, derrière Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud. Il est donc préféré à des joueurs comme Wissam Ben Yedder, Anthony Martial, Thomas Lemar ou Alexandre Lacazette. Malheureusement pour eux et pour tous les amoureux du beau jeu, tant que Didier Deschamps sera en poste, Karim Benzema ne reportera pas le maillot bleu. Pour le madrilène, le salut pourrait venir de l'arrivée sur le banc d'un certain Zinédine Zidane, sur le départ à Madrid.