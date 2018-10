EdF : Balbir commentateur, c'est grave pour Twitter

Dans : Equipe de France.

Nouveau co-diffuseur de l’équipe de France, M6 avait les honneurs du choc entre la France et l’Allemagne ce mardi au Stade de France. Et si tout le monde avait forcément le regard tourné vers le terrain pour apprécier la rencontre, la « prestation » de Denis Balbir allait forcément être suivie à la loupe après ses propos polémiques sur les femmes qui ne devraient pas commenter des matchs de foot, de peur qu’elles ne « montent dans les aigües ». Et bien évidemment, cela n’a pas manqué, en raison de quelques belles boulettes pendant le match, notamment avec l’annonce répétée de la relégation de l’Allemagne en Ligue B alors que la Mannschaft peut se sauver, Denis Balbir s’est pris quelques beaux tacles sur les réseaux sociaux.

Denis Balbir ne se contente pas d'être insupportable, il dit aussi beaucoup de conneries : l'Allemagne n'est pas reléguée en Ligue B. Si elle bat les P-B et que les Bleus font de même, ce sont les Néerlandais qui descendront. Tocard. — Charly M. (@SeriousCharly) 16 octobre 2018

« Stéphane Nzonzi », entre autres absurdités (« il s’est jeté de toute sa vitesse », « l’Allemagne reléguée en Ligue B ce soir »)... il a une voix grave, certes, mais ce n’était définitivement pas la journée de Denis Balbir. — Johann Crochet (@johanncrochet) 16 octobre 2018

Très bonne performance de Denis Balbir qui tient son match à moins de 200 Hertz de moyenne et nous permet un suivi auditif confortable de ce beau match de football. — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) 16 octobre 2018

Monsieur Balbir, même avec une voix grave on doit dire:

Atlético DE Madrid! — frédéric hermel (@fredhermel) 16 octobre 2018