TV : Denis Balbir et les femmes, un dérapage de plus, un dérapage de trop ?

Commentateur phare de M6, Denis Balbir avait été embourbé dans une sale polémique la saison dernière, le journaliste ayant tenu des propos homophobes hors antenne après OM-Leipzig. Globalement, il avait été plutôt soutenu par l’opinion publique. Cela risque d’être plus compliqué pour lui après sa nouvelle sortie fracassante, cette-fois face à la caméra du Buzz TV, du Figaro. Le commentateur des matchs de l’Equipe de France sur M6 évoque notamment le rôle des femmes dans les médias sportifs, et plus précisément aux commentaires des matchs de football.

« Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter dans les aiguës. Je sais qu'on va me traiter de misogyne et de sexiste. Mais ce n'est pas parce que c'est une femme ! C'est parce que le timbre de voix ne fonctionnerait pas. Dans une action de folie, elle va monter dans les aiguës » a-t-il confié. Un avis qui ne devrait évidemment pas faire l’unanimité et qui pourrait entraîner bien des ennuis à Denis Balbir. Surtout, le timing de cette déclaration n’est pas vraiment idéal, le journaliste étant à l’antenne ce mardi soir pour le choc entre la France et l’Allemagne au Stade de France…