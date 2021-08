EdF : Lloris furieux à cause de Benzema ? On connaît la vérité

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors que la première trêve internationale de la saison approche à grands pas, les langues se délient peu à peu autour de l’équipe de France après l’échec à l’Euro 2021.

La semaine dernière, Didier Deschamps était sorti du silence en premier pour expliquer le fiasco des Bleus à l’Euro. Ce mercredi, c’est au tour d’Hugo Lloris, le capitaine de l’équipe de France, de dire ses vérités. Muré dans le silence depuis la triste élimination contre la Suisse dès les huitièmes de finale, le gardien de Tottenham n’a éludé aucun sujet. Pas même celui sur l’affaire Karim Benzema. Après l’Euro, des rumeurs ont effectivement circulé comme quoi Lloris n’aurait pas du tout apprécié le fait que Deschamps ne l’informe pas du retour de Benzema, cinq ans après sa dernière sélection. Un simple bruit de couloir démonté par Lloris.

« Je n'ai jamais été concerté pour quoi que ce soit »

« Il y a tellement de choses qui ont été dites à tort et à travers... Mais dire que j'aurais reproché au sélectionneur de ne pas m'avoir prévenu pour le retour de Karim Benzema était totalement faux. C'était une information qui reposait sur des sources malhonnêtes. Dire que les cadres ont demandé le retour de Karim est aussi faux que de dire qu'ils étaient contre son retour. Karim, lui, a été exemplaire et n'a rien demandé, alors que polémique m'a embêté. Le sélectionneur a toujours été le seul décisionnaire, il n'a pas à se justifier, et moi, je n'ai jamais été concerté pour quoi que ce soit. Je sais où est ma place, je ne suis que le capitaine des joueurs sélectionnés », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, le capitaine des Bleus, qui remet donc tout au clair par rapport à cette polémique. Une bonne chose à quelques jours de la grande rentrée de l’équipe de France.