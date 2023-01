EdF : Après Lloris, Mandanda quitte les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le Mondial au Qatar a marqué la fin de la carrière internationale d'Hugo Lloris, mais le gardien de Tottenham ne sera pas le seul à quitter les Bleus. Steve Mandanda s'apprête à en faire de même ce samedi.

Agé de 37 ans, Steve Mandanda aura joué durant le récent Mondial son dernier match sous le maillot de l’équipe de France. En effet, L’Equipe annonce ce samedi que quelques jours après l’officialisation par Hugo Lloris de sa retraite internationale, c’est l’autre gardien de but emblématique des Bleus qui s’apprête à laisser sa place. Titulaire lors de la défaite contre la Tunisie, dans un match sans enjeu lors du premier tour de la Coupe du Monde au Qatar, le portier du Stade Rennais compte 35 sélections à son compteur, dont la première le 27 mai 2008 contre l’Equateur en match amical. Pour l'équipe de France et Didier Deschamps, c'est une nouvelle page qui se tourne, même si le sélectionneur national a des solutions à ce poste. A commencer par celui de titulaire, puisqu'Hugo Lloris a lui-même reconnu que Mike Maignan, le gardien de but de l'AC Milan, était un choix parfait pour devenir le numéro 1. Deschamps va désormais devoir aussi trouver un remplaçant, Steve Mandanda ayant tenu ce rôle avec talent et sans traîner les pieds depuis des années. Présent ce samedi en conférence de presse, à la veille de Rennes-PSG, Steve Mandanda devrait faire cette grande annonce.