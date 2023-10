Dupont-Zidane, une comparaison qui énerve Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche, le XV de France joue gros contre l'Afrique du Sud au Mondial de rugby. Les Français pourront compter sur le retour d'Antoine Dupont, vu en 2023 comme le Zidane de 1998. Une comparaison pas forcément pertinente pour Didier Deschamps.

Même lieu, même enjeu mais ballon différent. 25 ans après, l'Equipe de France de rugby entend marcher sur les pas de sa cousine du foot en gagnant pour la première fois la coupe du monde. Un sacre au stade de France en forme d'ultime hommage aux héros de 1998 et pourquoi pas contre la Nouvelle-Zélande, vue comme le Brésil du rugby. Avant cela, il reste deux matchs à gagner et notamment dimanche soir contre l'Afrique du Sud en quarts. Les Bleus pourront compter sur le retour d'Antoine Dupont, capitaine et homme providentiel de l'équipe. Meilleur joueur au monde en 2021, il semble être aussi important que Zinédine Zidane pour les Bleus de 1998.

Deschamps ne veut pas comparer rugby et foot

Une comparaison renforcée par le fait que Dupont évolue au poste de demi de mêlée, le dépositaire du jeu et officieux meneur de jeu comme un 10 au foot. Sélectionneur de l'Equipe de France de foot et capitaine de 1998, Didier Deschamps a été amené par le journal Le Parisien à valider la comparaison Dupont-Zidane. Né à Bayonne en pleine terre de rugby, Deschamps est un vrai puriste des deux sports. Et, pour lui, il est difficile de comparer les deux joueurs que sont Antoine Dupont et Zinédine Zidane. S'ils partagent des points communs, leurs sports sont trop différents l'un de l'autre.

🇫🇷 FIERTÉ FRANÇAISE 🤩



Zinédine Zidane x Antoine Dupont 🤝 pic.twitter.com/hduWmcTsjr — SPORTRICOLORE (@sportricolore) September 19, 2023

« Je ne suis déjà pas fan des comparaisons dans le même sport. Je vais encore moins m’y hasarder ici. Comme Zizou, Antoine Dupont est le créateur, le génie, un garçon hors norme. Fabien m’a dit de lui : « C’est mon meilleur défenseur », avec le plus gros pourcentage de placages. En ça aussi, c’est incomparable avec le foot », a t-il souligné dans le quotidien francilien. Reste que si Dupont guide les Bleus vers le sacre mondial le 28 octobre prochain, il deviendra bien le Zidane du rugby pour le grand public français.