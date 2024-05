Un transfert imprévu, Almada fonce vers l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor est capable de réaliser un tour de passe-passe dont il a le secret pour permettre à l'OL de faire signer un international argentin cet été.

La saison n’est pas encore terminée à l’Olympique Lyonnais, mais John Textor s’active déjà pour construire un bel effectif en vue du prochain exercice. Certes, l’Américain n’est « que » le propriétaire du club rhodanien, et n’est pas le responsable du recrutement, mais tout le monde a bien compris à Lyon que « JT » pouvait s’occuper de tout, et n’hésitait pas à mettre les mains dans les dossiers quand il pensait avoir la solution. Ce fut clairement le cas l’été dernier avec Ernest Nuamah, et encore plus largement cet hiver pour Nemanja Matic ou Orel Mangala, où l’Américain est allé au charbon pour conclure les deals.

John Textor voulait renforcer Botafogo...

En vue de cet été, John Textor a décidé de réactiver une vieille piste du championnat de France, qui faisait saliver l’OM il y a quelques années. Il s’agit de Thiago Almada, qui régale toujours en Major League Soccer dont il est l’un des meilleurs joueurs tout simplement. L’Argentin a toujours fait savoir qu’il envisageait de poursuivre sa carrière en Europe, mais faute d’un accord total, il est à chaque fois resté à Atlanta. Mais son départ de la franchise de Géorgie est dans les clous, et John Textor fait le forcing pour le faire signer à… Botafogo, son club au Brésil.

mais Almada pense à l'Europe

Our Starting XI in Cincy ⚔️ pic.twitter.com/8zGIvMQ5SK — Atlanta United FC (@ATLUTD) May 15, 2024

Toutefois, rien n’est perdu pour l’OL, loin de là, puisque Almada a fait savoir qu’il n’avait aucune intention de signer dans le championnat brésilien. Son souhait est de découvrir l’Europe et le portail RTI Esporte souligne que les bons contacts avec John Textor pourraient naturellement envoyer le meneur de jeu vers l’Olympique Lyonnais. Pour le moment, seul le Bayer Leverkusen s’est positionné il y a quelques mois sur le joueur de l’Atlanta United, mais sans aller plus loin et sans faire d’offre. Une voie royale est donc ouverte pour Lyon, qui va toutefois devoir faire de gros efforts financiers puisque la valeur de l’Argentin est supérieure à 20 millions d’euros. C’est aussi le prix à payer pour continuer de grandir et maintenir sa belle forme actuelle en vue de la saison prochaine. Ce n’est pour le moment pas le plan prévu par John Textor, qui cherchait à renforcer Botafogo, mais est en train de se rendre compte que l’OL pourrait en être le grand bénéficiaire si le joueur reste ferme sur sa volonté de jouer en Europe.