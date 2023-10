Hazard arrête le foot, Emmanuel Macron est sans pitié

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Jeune retraité, Eden Hazard a repris le chemin des terrains à l’occasion d’un match caritatif avec le Variétés Club de France. L’occasion pour lui d’échanger brièvement avec Emmanuel Macron par téléphone. Mais le président de la République n’a pas épargné l’ancien international belge, replongé dans un souvenir douloureux de sa carrière.

Eden Hazard prend toujours du plaisir à jouer au football. Le Belge de 32 ans a certes mis un terme à sa carrière professionnelle. Mais sa performance avec le Variétés Club de France montre que l’ancien milieu offensif peut encore s’amuser sur un terrain. Invité mercredi pour un match caritatif à Calais, Eden Hazard, brassard de capitaine au bras, a terminé la rencontre avec un but et six passes décisives !

Hazard a rejoué pour la bonne cause

Une démonstration d’altruisme qui a notamment profité aux buteurs Wilfrid Mbappé, Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy ou encore Robert Pirès. A croire qu’Eden Hazard n’a pas été perturbé par la petite plaisanterie subie avant la rencontre. Dans le vestiaire, le journaliste Jacques Vendroux, à l’origine de ce Variétés Club de France, a appelé Emmanuel Macron au téléphone. L’occasion pour la star d’échanger quelques instants en haut parleur avec le président de la République qui lui a d’abord demandé comment il se sentait.

🇧🇪 📞 Eden Hazard au téléphone avec Emmanuel Macron. 😅



(@VarietesCF) pic.twitter.com/v1FSz01ab0 — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) October 20, 2023

« Comme un jeune retraité », a répondu le talent formé à Lille. Toujours sur le ton de l’humour, Emmanuel Macron a alors enchaîné avec un chambrage plutôt inattendu à ce moment. « Eden, je ne vais pas lui mentir, a commencé le chef d’Etat français. La dernière fois que je l’ai vu sur un terrain, j’ai souhaité très fort qu’il joue très mal parce que c’était contre la France en 2018. »

Comme le confirme le visage d’Eden Hazard en écoutant Emmanuel Macron, il s’agit sans doute du moment le plus douloureux de la carrière de l’ex-Diable Rouge, sorti par les Bleus en demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. « J’avais bien joué quand même ce match-là. On l’a perdu mais j’ai bien joué », s’est tout de même défendu l’ancien Merengue dans un vestiaire amusé.