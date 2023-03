Deschamps et la France ont eu peur de Benzema

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Tandis que l'on attend toujours les explications précises de Karim Benzema concernant son attaque frontale contre Didier Deschamps, le Ballon d'Or 2022 a des soutiens. Et le sélectionneur national commence à prendre des balles perdues.

Le football français traverse de sacrées perturbations après l’expulsion de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération Française de Football et le limogeage de Corinne Diacre, victime d’un putsch de certaines de ses joueuses. Mais voilà qu’un dossier datant de la Coupe du Monde au Qatar refait surface et de manière très spectaculaire. Il aura suffi d’une grande interview de Didier Deschamps au Parisien et au Figaro pour que revienne à la surface le forfait de Karim Benzema pour le Mondial, et les vives polémiques que cela avait provoquées à l’époque. Visiblement mécontent des propos du sélectionneur français, KB9 a envoyé des messages via Instagram à base de « menteur », « clown », l’attaquant du Real Madrid promettant même des réponses précises au « peuple » dont il se fait le porte-parole depuis la remise du Ballon d’Or. Dans son camp, la star tricolore des Merengue a quelques soutiens, mais surtout de nombreuses personnes qui se demandent comment on a pu en arriver là. C’est notamment le cas de Ludovic Obraniak.

Deschamps et Benzema, une formidable incompréhension ?

L’ancien international polonais, désormais consultant et ancien entraîneur éphémère du club du Touquet, estime que dans cette histoire, le sélectionneur de l’équipe de France donne peut-être une version qui l’arrange des événements intervenus quelques jours avant le premier match des Bleus au Qatar contre l’Australie. Pour Ludovic Obraniak, tout n’est pas si clair que Didier Deschamps a bien voulu le dire. « Karim Benzema sort de son IRM le samedi soir et il part le lendemain à 6 heures du matin. Il s’est passé quelque chose à ce moment-là. Ma théorie, et ça n’engage que moi, c’est que le staff médical de l’équipe de France a fait le sale boulot et que ce n’est pas Didier Deschamps qui l’a fait. Karim Benzema l’a pris comme un manque de respect,je pense que c’est un garçon suffisamment intelligent, et si on lui dit les choses clairement, il est capable de les accepter, mais je pense que quelqu’un s’est défilé. Est-ce que Deschamps n’a pas filé le bébé au staff médical ? Benzema c’était quand même l’homme du moment, il est Ballon d’Or, il a gagné la Ligue des Nations, c’est lui qui est sorti du lot lors des dernières compétitions. On était passé à autre chose, et là c’est Didier Deschamps qui remet une pièce (...) On s'est quand même passé du Ballon d'Or pour le Mondial », fait remarquer le consultant de la chaîne L’Equipe, lequel n’a pas du tout convaincu son collègue Giovani Castaldi, sidéré de ce procès fait au coach de l’équipe de France.

Et le membre de l’Equipe du Soir de monter un peu dans les tours sur ce sujet. « Qu’il dise que Didier Deschamps est un clown ça ne choque personne, ce n’est pas irrespectueux ? Ce qui m’insupporte dans cette affaire, c’est que si l’on reprend la déclaration initiale de Karim Benzema quand il est forfait pour le Mondial, il dit qu’il renonce, car il n’est pas prêt et que pour participer à une Coupe du Monde il faut être prêt physiquement, ce dont il ne se sent pas capable et que donc il laisse la place à quelqu’un d’autre. Il n’a pas été remplacé ? Mais alors pourquoi Marcus Thuram arrive juste avant à votre avis ? Didier Deschamps savait très bien qu’il y avait une fragilité avec Karim Benzema (…) Donc un joueur dit qu’il n’est pas prêt et je ne comprends pas comment X mois après on peut en arriver à cette polémique (…) Deschamps a rappelé Benzema, il en a fait un de ses leaders, quel serait son intérêt de le trahir derrière ? Je ne comprends pas cette croisade de Karim Benzema… », a lancé un Giovani Castaldi étonné qu’on en arrive à cette situation. Il faut désormais attendre les fameuses explications de KB9, alors qu'une nouvelle rumeur parcourait les réseaux sociaux.

En effet, certains affirment que Karim Benzema pourrait accorder l'exclusivité de ses propos à un certain...Mohamed Henni. En effet, le vidéaste marseillais vient de lancer sa chaîne Twitch, et connaissant la proximité entre ce dernier et l'attaquant du Real Madrid, ce scoop pourrait profiter à Mohamed Henni, lequel a d'ailleurs déjà fait un live sur ce sujet samedi. Pour l'instant, rien n'indique que cette rumeur est sérieuse, certains étant intimement convaincus que Karim Benzema choisira un vrai média pour faire ses confidences.