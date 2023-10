Cette pépite explose en Allemagne, Didier Deschamps la surveille

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Sensation du Bayern Munich en ce début d'exercice 2023/2024, Mathys Tel ne cesse d'impressionner malgré son jeune âge et son temps de jeu réduit. L'attaquant a hâte d'être appelé en équipe de France mais ne souhaite pas brûler les étapes pour autant.

Auteur de 6 buts inscrits ainsi que de 2 passes délivrées depuis le début de la saison, en 14 matchs joués, Mathys Tel continue de s'imposer dans la hiérarchie des attaquants au Bayern Munich. Rarement titulaire, le Français grappille souvent quelques minutes par match et arrive tout de même à se montrer fréquemment décisif, réussissant même parfois à sauver le club allemand grâce à sa qualité de finition. Didier Deschamps a déjà admis qu'il était attentif à sa situation et a loué sa détermination et sa capacité à être décisif en très peu de temps. Des compliments qui touchent Mathys Tel, même si le joueur de 18 ans n'est pas nécessairement impatient d'être appelé en équipe de France. L'ancienne pépite du Stade Rennais sait que ce jour viendra naturellement s'il poursuit sa progression en Bavière.

Les Bleus, il y pense mais reste mesuré

"L'Equipe de France, c'est un objectif. C'est dans un coin de ma tête, c'est là"



Le rêve Bleu de Mathys Tel, qui garde les pieds sur terre, au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/A0XWrNTsAS — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 29, 2023

« C'est grand, c'est un objectif. Ça passera par mes performances en club mais c'est dans un coin de ma tête. Ça viendra quand ça viendra. J'ai entendu qu'il (Didier Deschamps, NDLR) était attentif. J'attends ce jour avec impatience mais il faut rester calme » a avoué le natif de Sarcelles lors d'une interview pour Téléfoot. Mathys Tel rêve assurément de rejoindre ses coéquipiers Dayot Upamecano et Kingsley Coman en équipe de France, mais reste lucide. Il a besoin d'être encore plus indispensable aux yeux de Thomas Tuchel au Bayern Munich. Mais il ne fait plus aucun doute que l'international avec les Espoirs (2 sélections) est dans le viseur de Didier Deschamps et que sa première convoitons n'est plus qu'une question de temps.