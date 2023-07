CdM ‍: La France qui a peur, c'est fini

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France féminine a raté son entrée dans le Mondial en concédant un nul 0-0 contre la Jamaïque. Samedi, c'est un tout autre morceau qui attend les Bleues avec le Brésil. Amel Majri l'assure, ses coéquipières et elle aborderont le match différemment.

La magie d'Hervé Renard s'est-elle déjà estompée pour l'Equipe de France ? Le sélectionneur avait créé une toute nouvelle dynamique de groupe avec des sourires retrouvés, un état d'esprit intéressant et des innovations tactiques. Cela avait donné lieu à trois succès en autant de matchs pour lui. Mais, depuis l'arrivée en Australie, rien ne va plus pour les Bleues. Elles ont été battues en amical par l'Australie avant de rater leur entame de Mondial. Largement favorites face à la Jamaïque, 43e au classement FIFA, les joueuses françaises ont rendu une copie insipide et ont été accrochées 0-0. Certains observateurs mettent déjà en doute la qualification de l'Equipe de France pour les huitièmes de finale.

La France va se lancer face au Brésil

Une analyse basée sur le deuxième adversaire des Bleues au Mondial, le Brésil. La Seleçao a impressionné en laminant le Panama 4-0 en ouverture. Le jeu technique des Brésiliennes risque de faire merveille si la France montre le même visage qu'au premier match. Ce ne sera pas le cas selon Amel Majri. La Lyonnaise est convaincue que la France aura appris du premier match et sera enfin dans le bon rythme contre le Brésil.

« On sait ce qu'il faut améliorer pour la prochaine fois. Cela va nous servir. Si vous regardez la Coupe du monde, toutes les nations n'ont pas commencé de la meilleure façon. C'est le début, on a dans notre groupe des jeunes joueuses qui vivaient leur première Coupe du monde. Même si on a l'expérience, cela peut arriver d'être prises par l'enjeu. Maintenant, on sait qu'on n'a pas le temps de commencer le match aux 15-20 minutes, il faut commencer d'entrée de match, on sait qu'on n'a pas le choix. Pour les prochains matches, d'entrée, on sait qu'il faut lâcher les chevaux, comme ça on se mettra à l'abri dès le début », a t-elle confié en conférence de presse. Les Bleues peuvent rester confiantes et s'appuyer sur les dernières compétitions de l'Equipe de France masculine. Les hommes de Didier Deschamps ont rarement atteint leur pic de forme au premier tour avant de monter en puissance en phase finale pour atteindre les sommets en coupe du monde.