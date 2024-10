« ‍Argent, célébrité ‍», Paul Pogba envoie un message subliminal

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A cinq mois de son retour dans le football professionnel, après sa suspension pour dopage, Paul Pogba évoque les dangers qui entourent les footballeurs professionnels.

Paul Pogba sort peu à peu d'une période très sombre de sa carrière, puisque après avoir été impliqué bien malgré lui dans une affaire à laquelle un de ses frères était mêlé, le milieu de terrain français a été contrôlé positif et suspendu d'abord pour 4 ans, mais finalement pour 18 mois. Autorisé par le TAS à reprendre le football en mars, le champion du monde 2018 n'a pas été interrogé directement par Damien Degorre sur ce que vit actuellement Kylian Mbappé.

Mais à travers une réponse sur les dangers que les footballeurs professionnels traversent durant leur carrière, Paul Pogba a tout de même délivré un message subliminal. Fort de ce qu'il a vécu, La Pioche appelle les joueurs à porter une attention très sérieuse à ceux qui les entourent, et pas pour les bonnes raisons.

Pogba a été la victime de certains membres de son entourage

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Paul Pogba ne masque pas que le danger est grand pour les footballeurs de se perdre. « Le plus grand danger pour les footballeurs ? L’argent. La célébrité. Les réseaux. En fait, le plus grand danger, c'est de ne pas trouver les personnes qui vont te protéger et seront là vraiment pour toi. Et qui ne vont pas prendre avantage. Aujourd'hui, ce dont un footballeur a surtout besoin, c'est d'être bien entouré, avec des gens corrects autour de toi », explique le joueur de 31 ans, qui est toujours sous contrat avec la Juventus.

Sur le plan personnel, Paul Pogba a appris en septembre que deux juges ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de six de ses proches, dont son frère Mathias. Cinq sont soupçonnés d’avoir organisé un guet-apens pour contraindre Paul Pogba à leur payer 13 millions d'euros, tandis que son frère sera lui jugé pour un coup de pression.