Une montagne d'or et Madame De Bruyne trouve l'Arabie Saoudite exotique

Dans : Arabie Saoudite.

Par Hadrien Rivayrand

Kevin De Bruyne n'est pas encore certain de rester à Manchester City cet été. Une expérience en Arabie saoudite n'est pas à écarter pour le génie belge.

Manchester City fait partie des clubs qui connaîtront un été mouvementé. Parmi les joueurs qui pourraient quitter le navire : Kevin De Bruyne. Le milieu de terrain belge est un élément incontournable de l'effectif de Pep Guardiola. Mais voilà, la réalité du marché est parfois différente des envies des uns et des autres. S'il est encore sous contrat avec les champions d'Angleterre jusqu'en juin 2025, De Bruyne est ouvert à toutes les options concernant son avenir, même les plus exotiques. Et cela tombe bien puisque sa femme pense la même chose que lui.

Madame de Bruyne est déjà conquise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Lors de mots échangés avec HLN.BE, Kevin De Bruyne a en effet avoué qu'une expérience en Arabie saoudite ne serait pas pour lui déplaire : « L'Arabie saoudite ? A mon âge, il faut être ouvert à tout ! On parle de sommes d'argent incroyables pour la dernière étape de ma carrière, il faut y penser. Si j’y joue pendant deux ans, je pourrais gagner une somme d’argent incroyable. Avant cela, j'ai dû jouer au football pendant 15 ans. Je n’ai peut-être même pas encore atteint ce montant. Pour ma femme, une aventure exotique, c’est bien. Je dois penser à mon avenir ». A noter que selon Sports Zone, le nouveau club le plus riche du monde, Al-Qadsiah Football Club, rêve de recruter Kevin De Bruyne dès cet été ! Le club saoudien, récemment promu en Saudi Pro League, lui offre un salaire XXL. S'il acceptait la proposition saoudienne, le Belge laisserait un grand vide à Manchester City et en Europe. On aurait du mal à imaginer les Skyblues ne pas réagir en frappant fort sur le marché des transferts pour envoyer un message clair.