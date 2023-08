Le champion d’Arabie Saoudite en Ligue des Champions, la folle demande

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite, qui déborde d'ambition à travers ses investissements dans le football, va demander à l'UEFA une invitation pour son champion pour la prochaine Ligue des Champions.

L’appétit est énorme en ce qui concerne les investissements réalisés par l’Arabie Saoudite dans le football. Avec le rachat d’un club anglais comme Newcastle, la volonté d’organiser une Coupe du monde, la tenue de compétitions européennes sur son sol comme la Supercoupe d’Italie ou d’Espagne, et la montée en puissance spectaculaire de son championnat par le biais de recrutements de gala, le Royaume secoue la planète football. La volonté d’investissement est encore énorme, et dans les prochains jours, de nouveaux grands joueurs devraient débarquer, après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar. Et si ces talents du football qui ont brillé en Europe, n’avaient pas dit adieu à la Ligue des Champions ?

Cristiano Ronaldo de retour en Ligue des Champions ?

Magazine qui traite de l’actualité économique et politique du football notamment, Calcio e Finanza révèle que l’Arabie Saoudite compte demander à l’UEFA une « wild-card », une invitation, pour que le champion national dispute la prochaine Ligue des Champions en Europe. Les meilleurs clubs saoudiens disputent déjà la Coupe Arabe, récemment remportée par le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, mais aussi la Ligue des Champions d’Asie. Mais bien évidemment, celle disputée en Europe est d’un tout autre prestige, et l’Arabie Saoudite a bien l’intention d’avoir son mot à dire. Et rapidement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par نادي الهلال السعودي (@alhilal)

L’idée est de s’insérer dans la nouvelle formule de la C1, avec désormais 36 équipes, des poules totalement refaites avec un seul tour et 8 matchs à disputer au lieu de 6. Dans les bureaux à Riyad, l’intention est en tout cas claire de mettre cette idée en place pour récompenser le vainqueur du championnat saoudien, et permettre aux joueurs de prestige qui ont quitté l’Europe, de continuer à disputer la Ligue des Champions. Bien évidemment, l’idée sous-jacente est probablement de voir cette « wild-card » devenir permanente et pourquoi pas d’avoir plusieurs billets par la suite, comme des pays comme la France, le Portugal ou les Pays-Bas par exemple.

Une initiative qui risque de faire tiquer, surtout que cela exclurait forcément un club européen de la compétition. Mais le PIF, fonds d’investissement saoudien derrière tout cet investissement dans le football, estime que cela aiderait aussi ses joueurs nationaux à disputer des rencontres d’un meilleur niveau, et rendrait ainsi l’équipe nationale plus forte. La balle sera prochainement dans le camp de l’UEFA. En cas de d'approbation, l'instance européenne peut s'attendre à ce que les demandes affluent. Même si, dans un clin d'oeil étonnant, l'Inter Miami de Lionel Messi a été invité par la fédération argentine à disputer la Copa Libertadores, la Ligue des Champions d'Amérique du Sud, pour la saison prochaine.