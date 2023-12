Salah, Messi, De Bruyne… L’Arabie Saoudite lance un appel

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Après la vague d’arrivées cet été, l’Arabie Saoudite compte bien attirer de nouvelles stars dans son championnat. Par l’intermédiaire de son directeur du football Michael Emenalo, la Saudi Pro League a publiquement cité des joueurs susceptibles de l’intéresser.

Jürgen Klopp n’a peut-être pas fini de trembler. Pendant le dernier mercato estival, après les départs de Roberto Firmino, Fabinho et Jordan Henderson, le manager de Liverpool craignait de voir un autre de ses joueurs filer en Arabie Saoudite. Et non des moindres. Le club d’Al-Ittihad, où évoluent notamment les Français Karim Benzema et N’Golo Kanté, s’est effectivement intéressé à Mohamed Salah. Et pourrait bien revenir à la charge cet hiver. Une hypothèse confirmée par la Saudi Pro League, avec une précision rassurante pour les Reds.

« Mo Salah, comme Messi, Benzema, Ronaldo et De Bruyne, sont des joueurs que nous sommes prêts à écouter s'ils sont disponibles, a confié le directeur du football du championnat saoudien, Michael Emenalo, à Sky Sports. Mais nous comprenons aussi que Mo est heureux là où il est actuellement, dans un club historique et merveilleux, Liverpool. Nous respectons beaucoup cela et nous ne voulons pas donner l'impression de lui mettre la pression. Mais s'il y a un intérêt à faire quelque chose, Mo Salah est un joueur que vous voulez dans votre championnat, dans n'importe quel championnat. »

Les Saoudiens n'insisteront pas

« Un accord cet hiver ? Nous respectons Liverpool et dans ce scénario, l'initiative de faire quoi que ce soit ne viendra pas de nous, a certifié l’ancien dirigeant de Chelsea. Il doit y avoir un intérêt commun de la part de toutes les parties concernées. C'est une chose très personnelle, en tant que joueur que j'ai recruté (chez les Blues) et que j'apprécie. Qu'un joueur de ce talent soit disponible et que votre ligue le veuille, je ne dis rien de nouveau ou d'innovant. Si Mo Salah est disponible, qu'il a envie de venir et que tout s'aligne, j'en serais incroyablement ravi. » Il serait très étonnant que Liverpool ouvre la porte à son ailier en pleine saison.